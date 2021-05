ONLINE: Kazachstán trápil Kanadu. Švédsko odstrčilo Česko mimo postup

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Dahm – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen (A), Jensen Aabo (C), Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – True, Asperup, From – Andersen, Madsen, Poulsen (A) – Olesen. Hosté: Kolosov (D. Taylor) – Falkovskij, Chenkel (A), Znacharenko, Antonov, Bailen, Korobov, Solovjov, Šinkevič – Protas, Šarangovič (C), Prince – Lopačuk, N. Komarov, Drozd – Platt (A), Kodola, Paré – Stefanovič, Děmkov, Belevič. Rozhodčí Schrader, Sternat – Obwegeser, Seewald Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:18. Sörensen, 27:00. Pudas, 32:08. M. Kempe, 52:34. M. Kempe Hosté: 07:20. Kirk Sestavy Domácí: Fasth (Reideborn) – Tömmernes (C), Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren, Pilut, Pudas, Lööv – O. Lindberg, P. Lindholm, Rakell (A) – Sörensen, A. Kempe, M. Kempe – Hållander, Lundeström, Olofsson – Frödén, Wingerli, Friberg – Rasmussen. Hosté: Bowns (Whistle) – D. Phillips, O'Connor, Richardson (A), Tetlow, Swindlehurst, Clements, Garside – Davies, Myers (C), J. Phillips – Kirk, Connolly, Dowd (A) – Perlini, Hammond, Lake – Lachowicz, Duggan, Hook – Betteridge. Rozhodčí Ansons (LAT), Vikman – Nikulainen (oba FIN), Zunde (LAT). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 5. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 6. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 7. Velká Británie 5 1 0 1 3 9:19 4 8. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Kivlenieks (Punnenovs) – Balinskis, Rubins, Sotnieks, Cibulskis, Freibergs, A. Kulda, Jaks – Darzinš (A), Abols, Keninš – Rihards Bukarts, Džerinš (A), Roberts Bukarts – Karsums, Daugavinš (C), Indrašis – Krastenbergs, Marenis, Meija – M. Redlihs. Hosté: Haukeland (Arntzen) – Holos (C), Lilleberg, Lesund, Espeland, Krogdahl, Kaasastul, Bjorgvik Holm – Pettersen, K. A. Olimb, Rosseli Olsen – Trettenes (A), Olden, Lindström – Salsten, M. Olimb (A), Haga – Solem, Henriksen, Röymark – Hoff. Rozhodčí Jeřábek (CZE), Stano – Synek (oba SVK), Hynek (CZE) Stadion Riga Arena

Kanada dál stíhá čtvrtfinále

Hokejisté Kanady zdolali na mistrovství světa v Rize Kazachstán 4:2 a po teprve druhé výhře z pěti zápasů pokračují ve stíhací jízdě za postupem do čtvrtfinále. Kazaši díky dvěma gólům Nikity Michajlise odpověděli na trefy Andrewa Mangiapaneho a Adama Henriqueho, ale v čase 47:40 rozhodl Cole Perfetti a tři sekundy před koncem při power play dovršil výsledek Connor Brown.

Kanada, která po prohrách s Lotyšskem (0:2), USA (1:5) a Německem (1:3) ve středu zdolala Norsko 4:2, se ujala vedení v 7. minutě při vyloučení Ševčenka. Při obléhání Šutovovy branky se prosadil z dorážky Mangiapane. Na potvrzení svého druhého gólu v druhém utkání na turnaji si musel útočník Calgary počkat, protože rozhodčí na ledě odraz puku z vnitřku branky neviděli a změnu skóre uznali až podle videa.

Vzápětí mohl zvýšit Bernard-Docker, ale Šutov jeho vyloženou šanci zmařil. Na druhé straně se vyznamenal také Kuemper při šanci Samata Danijara. V 17. minutě mohl zvýšit po Ferrarově přihrávce Bunting, Šutov ale svůj tým opět podržel.

Po 61 sekundách druhé části Kanaďané už znovu skórovali, poté co Powerovu střel od modré čáry tečoval Henrique. Kazachstán následně přečkal oslabení při Svedbergově vyloučení a ve 25. minutě snížil. Přečíslení vyřešil individuálně střelou z levého kruhu na bližší tyč Michajlis.

Kazachstán potom nevyužil svou jedinou přesilovku v utkání, ale pak třikrát za sebou pykal. Kanada ale neuspěla a po 91 sekundách třetí třetiny střelou z pozice mezi kruhy vyrovnal opět Michajlis.

Šutov potom vychytal Danfortha, ale ve 48. minutě nestačil na střelu Perfettiho do levého horního rohu z pozice mezi kruhy. Kazaši ale drželi těsnou ztrátu a v závěru se snažili při tlaku vyrovnat. To se jim ale nepodařilo a Brown do prázdné branky upravil na konečných 4:2.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:30. Michajlis, 41:31. Michajlis Hosté: 06:03. Mangiapane, 21:01. Henrique, 47:40. Perfetti, 59:57. Co. Brown Sestavy Domácí: Šutov (Bojarkin) – Dietz (A), Makljukov, Blacker, Svedberg, Šalapov, Samat Danijar, Orechov – Akolzin (A), Sagadějev, Ševčenko – Michajlis, Valk, Savickij (C) – R. Starčenko, Šin, Šestakov – Paňukov, Asetov, Sajan Danijar – Lichotnikov. Hosté: Kuemper (Hill) – S. Walker, Ferraro, Power, Stecher (A), Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Henrique (C), Co. Brown (A), Mangiapane – Vilardi, N. Paul, Comtois – Danforth, Hagel, Bunting – Anderson-Dolan, Pirri, Perfetti – Foudy. Rozhodčí Romasko (RUS), Sidorenko (BLR) – Golyak (BLR), Lazarev (RUS) Stadion Arena Riga