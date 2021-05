ONLINE: Česko - Švédsko. Pešánův tým čeká na MS v hokeji boj o všechno

Teď jde opravdu do tuhého, českou reprezentaci na MS v hokeji 2021 čeká už ve čtvrtém zápase bitva o všechno! Ve čtvrtečním duelu se Švédskem musí uspět, porážka totiž může znamenat definitivní zaříznutí šancí na postup do čtvrtfinále ... Zápas se hraje ve čtvrtek v 19:15, sledovat ho můžete v podrobné ONLINE reportáži na iSport.cz. Od 18:50 (a poté v každé přestávce a po zápase) vám také nabídneme studio MS s expertem Markem Sýkorou.

Scénář, že Češi poprvé v historii nepostoupí do čtvrtfinále MS v hokeji, je reálnější, než se zdá. Pokud by Češi se Švédskem prohráli v základní hrací době, museli by ve zbytku turnaje totálně selhat rozjetí Slováci nebo právě Tre Kronor.

Na český tým v Rize se po nevydařeném startu turnaje sype kritika od fanoušků, ale i expertů. Třeba Marek Sýkora ve studiu iSport.cz mluvil o tom, že mu v české hře chybí systém, Vladimír Vůjtek ve svém komentáři pro iSport Premium píše, jak začátek šampionátu ovlivnilo posazení Špačkova útoku se Stránským a Lencem.

Sýkorovy hlášky po další české ztrátě na MS: Člověk trpí a zašpiněné montérky

Samostatnou kapitolou pak je vystupování kouče Filipa Pešána na lavičce národního týmu. Fanoušci, ale například i někteří bývalí reprezentanti mu vyčítají, že zápasy málo prožívá a není schopen své svěřence strhnout. „Pešánův projev není dobrý. Mužstvo musí fungovat jako tým,“ říká například legendární Robert Reichel (celý rozhovor čtěte zde »).

Zlomí Češi nepříznivý start a budou dál bojovat o postup do čtvrtfinále? Sledujte i studio MS s Markem Sýkorou a redaktorem Sportu Ondřejem Kuchařem >>>

