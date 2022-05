Opatření na MS: na trénink výtahem a pod zámek. Jen pozor na covid!

PŘÍMO Z TAMPERE | Obavy z koronaviru po Evropě postupně ustupují. Omezení na mistrovství světa? Pro hráče prakticky na nule. Stačilo se do Helsinek dostat a testovací maraton skončil. Před rokem se v Lotyšsku zamykaly týmy na hotelu, hokejisté si připadali jak ryby v akváriu. Ven výhled jen přes sklo. Na MS platí klíčové opatření, kdo přijde do kontaktu s hráči, musí nosit respirátor. A ze záhadného důvodu se nesmí do tréninkové haly. Oficiálně kvůli covidu.

Cesta do tréninkové haly v Tampere je zajímavá. Hráči natáhnou návleky na brusle a ťapají směrem k výtahu. Švédský obránce Rasmus Dahlin je dál, natáhne kolečkové návleky, takže se sveze. Sestava každého týmu se postupně narovná do velkého výtahu a zamíří do nižšího patra. A tam? Nikdo další nesmí. Jen ten, kdo patří k reprezentaci.

V reglementu se píše, že je to kvůli covidu. Možná se v nižších patrech studených budov ve Finsku ještě drží. Možná. Každopádně režim plný omezení, závor a nařízení z posledního MS v Rize je pro hráče pryč. „No, to už by nikdo nepřijel,“ usmál manažer národního týmu Jan Černý.

Pro turnaj ve Finsku se pravidla nastavila docela přehledně. „Před odletem jsme museli absolvovat PCR test, kterým jsme se tady prokázali a nesměl být starší než 48 hodin. V Tampere nás čekaly jedny antigenní testy,“ prozradil Černý. A tím to hasne. Nic víc, žádné bubliny. „Direktoriát turnaje potvrdil, že tím povinné testování končí. Na testy by šli už jen hráči, kteří mají příznaky nemoci,“ přidal manažer reprezentace.

Když na někoho COVID-19 přeci jen ještě sedne, má ale problém. Třeba Švédi kvůli tomu škrtli z nominace Jonatana Berggrena z farmy Detroitu. Jedenadvacetiletý talent mohl svítit v sestavě Tre Kronor, jenže po pozitivním testu švédská strana hlásila, že by následovala pětidenní karanténa a následné dva negativní testy. Pět dní by hráč netrénoval, třeba týden by trvalo, než se zase připojí k týmu. Takže? Bohužel, konec.

Pak je tady ale taky jeden poměrně unikátní detail. „V případě pozitivního testu na COVID-19 může být hráč nahrazen,“ říká Černý. „Při zranění to udělat nelze, pokud si zlomíte ruku, náhradníka povolat nesmíte. Ale pokud chytíte koronavirus, je to povoleno,“ dodal.