Tyč, tyč. A ven! Musel jsem se smát, nechápal Červenka nájezd

Ve 33. minutě rozhodčí přesně posoudil situaci v brankovišti Britů. Obránce v něm zalehl puk, rukou ho shrábnul pod sebe. Sudí, který visel na brance, měl dobrý přehled. Okamžitě foukl do píšťalky a zkřížil ruce nad hlavou. Trestné střílení!

K němu se rozjel Roman Červenka. Češi v tu chvíli vedli pouze 1:0, šlo o důležitý moment. Reprezentační kapitán nic moc nevymýšlel. Zvolil střelu. Puk napálil do tyčky. Cink! Od ní se kotouč odrazil do druhé. Cink! Jako byste hráli pinball. Aby toho nebylo málo, puk se pak od brankáře Bena Bownse odrazil a zůstal přilepený na lajně. Sudí rozpažil.

„Musím říct, že když jsem to pak viděl na kostce, tak mě to rozesmálo. Přes gólmana jsem neviděl. Viděl jsem, že jde puk do tyčky a pak jakoby dovnitř. Myslel jsem, že je to gól, ale bohužel nic. Co se dá dělat,“ vrtěl hlavou Červenka.

Jistý si ale nebyl. Ještě více ho znejistěla siréna a blikající světlo, které signalizovalo trefu. „Břinklo to, tlačil jsem to do branky, ale neradoval jsem se. V hlavě jsem si říkal, že to tam snad spadlo. Bohužel ale ne. Šlo to do vnitřní tyčky, pak za něj. Že to trefilo i druhou, jsem zjistil až pak z opakovaného záběru. Začalo to blikat, nevěděl jsem, jak to bylo. Pak jsme ale rychle dali gól, takže dobrý.“ Hned devět sekund po zahájení hry se prosadil Jakub Flek a uklidnil tým.

Národní tým nakonec vstup do šampionátu proti trpaslíkovi zvládl, zvítězil 5:1. Šancí měl ale soupeř dost. „Zvládnutý zápas, asi povinnost. Nechtěli jsme nic podcenit. Věděli jsme, že na začátku turnaje mají všichni dost sil a budou nepříjemní. Čekalo se nějakou dobu na gól. Na můj vkus jsme je pustili až do zbytečně mnoha šancí. Stejně bych ale řekl, že jsme ten zápas kontrolovali,“ přidal.

Česko Vše o klubu ZDE