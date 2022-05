Dahlin sledoval tragédii v Buffalu před Českem: Kousek od střelby bydlím...

„Naprosto strašné. Bydlím docela blízko toho obchodu a mockrát jsem tam byl nakupovat,“ svěřil se hvězdný bek po druhém vystoupení na MS ve Finsku během rozhovoru pro švédská média. Tre Kronor přesvědčivě porazili český tým. Po rychlém vedoucím gólu Davida Krejčího otočili Švédové na 4:1 a nakonec zvítězili 5:3. Dahlin byl spokojený s předvedenou hrou i konečným výsledkem.

„Věděli jsme, že Češi mají na papíře dobrý tým a celý zápas tvrdě makali. Nabíráme sebevědomí, ale především sbíráme body a to je ve skupině důležité. Máme teď na čem stavět,“ vracel se Dahlin.

SESTŘIH z MS: Česko - Švédsko 3:5. Vejmelka nedochytal, Červenka bral tři asistence Video se připravuje ...

Z vítězství měl radost, zároveň však byl otřesený po šíleném činu, k němuž došlo v Buffalu, kde během sezony působí. Muž ozbrojený puškou střílel v prodejně řetězce Tops Friendly Market. Supermarket se nachází ve čtvrti, kde převážně žijí lidé s tmavou barvou pleti. Místo leží asi pět kilometrů severně od centra města.

Osmnáctiletý mladík podle policie nejprve zasáhl čtyři lidi před obchodem. Poté vstoupil dovnitř a zahájil palbu. Deset lidí zemřelo, další tři byli zraněni. Střelec měl na sobě vojenské oblečení, helmu a neprůstřelnou vestu. Svůj čin vysílal živě na internetu, následně se vzdal policii.

Ze třinácti zasažených bylo jedenáct černochů a dvě osoby bílé pleti. Podle FBI policie vyšetřuje tragický případ jako zločin z nenávisti a rasově motivovaný násilný extremismus. Guvernérka státu New York střelbu označila za terorismus.

Rasmus Dahlin sledoval zprávy o incidentu před zápasem proti Česku. Tragédie ho silně zasáhla. „Je to hrozné. Něco takového by se prostě stát nemělo. Nedovedu si představit, co prožívali všichni, kdo tam byli,“ pokračoval švédský obránce. S nikým z těch, co v blízkosti místa neštěstí žijí, se nespojil, chtěl se soustředit na zápas. Ale měl v plánu to udělat další den.

„Zavolám všem, které znám, až se probudí, abych se ujistil, že jsou všichni v pořádku. Myslím, že celé město je v šoku. Tohle jsou mnohem vážnější věci, než to, co děláme. Jen hrajeme hokej. Ale když si uvědomím, že se to stalo v místech, která dobře znám, je mi hrozně. Nedaleko od toho obchodu žiju, kousek od něj bydlím. Dost často jsem tam chodil nakupovat. Musím pořád myslet na všechny, které tam znám, na ty, kteří tam přišli o své blízké. Je naprosto strašné, co se stalo,“ řekl Dahlin.