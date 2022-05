Růžička: Jalonen měl zasáhnout. Musil hře chybí. Hertl? Prosadí se

Jaký jste měl dojem z české hry proti Tre kronor?

„Z naší strany to bylo na můj vkus až příliš pasivní. A to už od první třetiny. Místo stylu 1-2-2 hrajeme spíš 3-2. Útočníci najednou zabrzdí, všichni stojí, couvají... Švédské beky jsme nechávali v klidu rozehrávat, nedostávali jsme je pod tlak, aby byli nuceni udělat chybu. Dobře si to dávali, měli na rozjezd akcí i jejich realizaci hodně času. My do nich nechodili naostro, měli čas připravit si akci místo toho, abychom beky dostali pod tlak. Prohrávali jsme taky většinu osobních soubojů. A další věc: oslabení. Šest trestů je moc, z toho vždycky minimálně jeden gól dostanete. Přesilovky měli navíc precizní, navíc dvakrát to nedali do prázdné.“

SESTŘIH z MS: Česko - Švédsko 3:5. Vejmelka nedochytal, Červenka bral tři asistence Video se připravuje ...

Krejčího první útočná formace s Červenkou a Blümelem hraje velmi dobře, čtvrtá slušně, ale problém se týká druhé a třetí řady. Proč se Tomáš Hertl neprosazuje?

„Nevím, proč mu to nesedí, přemýšlím nad tím a jednoznačný důvod mě nenapadá. Jestli si pořád ještě zvyká na evropský led...“

Na zádech má Tomáš Hertl cejch nové miliardové smlouvy v NHL, může ho brzdit obrovské očekávání?

„Je jasné, že ve své pozici bude zkoumán ze všech stran. Tomáš hokej umí