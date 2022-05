Zabrzděný střelec Vrána dráždí. Expert popsal, kdy může dělat víc

Bez výpomoci při buly

Komentář Jakuba Peslara

Jakub Vrána by zde primárně jako hráč na kruhu při vhazování měl odblokovat hráče Rakouska a tím vytvořit čas pro obránce Tomáše Kundrátka a Jana Ščotku na zpracování kotouče, případně pro střelu. Namísto toho bez zájmu zůstane viset na kruhu a oba Rakušané mohou ihned atakovat naše beky.

Mála snaha jít do soubojů

Komentář Jakuba Peslara

Jakub Vrána je v situaci, kdy se kotouč odrazí do rohu naší obranné třetiny, nejbližší hráč pro souboj. Aktivně by se měl zapojit do bránění a pokusit se puk získat, namísto toho však přijde pouze stínování rakouského hráče, kterého absolutně bez tlaku nechal pokračovat ve hře a tím se Rakousko mohlo udržet na kotouči v našem pásmu a rozvíjet svou akci.

Brzda, plyn? Spíš volnoběh

Komentář Jakuba Peslara

Asi nejlepší příklad celého problému. Situace, kdy se Jakub Vrána nejprve zapojí výborně do bránění, sjíždí hráče Rakouska a zavře ho na mantinelu. Zde má však přijít okamžité zastavení a pokračovat snaha v znovuzískávání puku pro náš tým. Namísto toho Jakub projede pod červenou čáru, kde teprve zastaví a souboj namísto něj svádí Tomáš Hertl, který je však prohozen. Vrána stoji mimo hru a mimo střed hřiště zůstane nalepený na mantinelu, čímž je pro soupeře jednoduché jeho objetí. Hráč mu dělá kličku do středu a vzniká přečíslení 3 na 2, které naštěstí pro nás obránci vyřešili.

Shrnutí

Jakub Vrána je výborný hokejista, který své kvality v NHL potvrdil už ve dvou klubech. Vždy hrál v prvních dvou útocích, avšak nemá hokejovou disciplínu. Na to doplatil už trejdem do Detroitu nebo pod trenérem Pešánem. Jde ale o hráče s výbornou střelou, který má tendence být hokejový, potvrdil to například před neuznaným gólem Matěje Stránského proti Rakousku, kdy vybídl chytrou přihrávkou Tomáše Kundrátka ke střele. Pokud však jde o hráče s pověstí střelce, který góly nedává, opticky se mu nedaří, o to více je pod drobnohledem. Daleko více pak vyniknou i ty „špatné“ věci, kdy dění na ledě působí negativně pro oko fanouška.