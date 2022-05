Skandál na MS. Slovenská reportérka urazila trenérku: Hanba na sto roků!

Kolem Jessicy Campbellové je během šampionátu velký poprask. Mladá a pohledná trenérka se stala historicky první ženou, která se postavila na velkém světovém turnaji na střídačku mužů. Kouč Toni Söderholm si ji vybral jako svou asistentku, do péče jí svěřil například režii přesilových her.

Bývalá kanadská reprezentantka dostala v sezoně šanci v Norimberku, v chlapském týmu DEL. Rychle přesvědčila o svých kvalitách, během měsíce dostala nabídku od německého národního týmu.

Ve středu se však během rozhovorů s evropskými televizními štáby nestačila divit, jakou otázku dostala od slovenské reportérky veřejnoprávní RTVS Barbory Žiačikové. „Jaké to je být atraktivní ženou, když je okolo vás tolik přitažlivých mužů? Možná máte některé raději než ostatní...“

Campbellová zůstala nevěřícně zírat. Opáčila otázkou, že nechápe, co chce tímto dotazem redaktorka získat, jakou očekává odpověď.

Novinářka otázku zopakovalo. Na to rozzlobená, či spíše pohoršená trenérka reagoval slovy: „Tohle je moje práce a profese. Hráči si dělají zase tu svou. Mám s nimi silný čistě profesionální vztah, nic dalšího není.“ Když rozhovor skončil, Campbellová šla za mluvčím německého národního týmu, aby mu řekla, že se jí otázky slovenské reportérky vůbec nelíbily.

O faux pas pak jako první informovala finská veřejnoprávní televize YLE. Ta otázku Žiačikové označila jako „nehoráznou narážku“. O ostudě začala psát taky slovenská média. Například deník Pravda o věci informoval s titulkem „Hanba na sto roků“.

„Tohle je ještě větší ostuda než náš výkon v útoku proti Švýcarům. Jsem rád, že to Finové dali ven, že o tom napsali. U nás by se to bralo jako normální věc, pohodička. Tak to ale není, je to pro tu redaktorku hanba,“ říká hokejový novinář slovenského denníku Šport Tomáš Prokop.

Campbellová dostala prestižní místo ne pro svůj vzhled, ale díky profesním kvalitám.

„Má pozici regulérní asistentky trenéra. Výrazně posílila náš trenérský tým. Jessica velmi dobře komunikuje a mluví, tvrdě pracuje a má jiný pohled na to, jak můžeme nastavit kulisy hry. U hráčů má velký respekt. Má profesionální pohled na technické know how. Pracuje s velkou energií, neustále hledá řešení pro odstranění chyb v naší hře,“ popisuje Söderholm, finský trenér Němců.

SESTŘIH z MS: Slovensko - Německo 1:2. O vítězi rozhodl Pfoederl Video se připravuje ...

Söderholm rovněž striktně odmítá debaty o problematice odlišného pohlaví v macho prostředí hokeje. „Pokud sedíte v letadle a dozvíte se, že ho bude pilotovat žena, taky nevstanete a nevrátíte se k terminálu. Bylo pro mě čistě hokejové rozhodnutí, že jsem si Jessicu vybral. Zajímá mě jen hokej a schopnosti v něm.“

S úctou a obdivem o Campbellové už dříve mluvili i hráči Norimberku. „Trvalo tak patnáct sekund, než celý tým pochopil, že sem patří a že nám má co dát. Má skvělou hokejovou mysl a velmi dobrý cit pro hru. Kluci okamžitě nastražili uši,“ říkal obránce Ice Tigers Andrew Bodnarchuk.