Zábranský šéfuje bekům podle citu: Kari mi věří. Jak rozděluje čas na ledě

PŘÍMO Z TAMPERE | Na mistrovství světa šéfuje českým bekům asistent Libor Zábranský. „Kari mi věří, nechává to na mně,“ pronesl už na začátku turnaje majitel Komety, když po jedné chybě vracel do hry Davida Jiříčka. Teď osmnáctiletý talent ze sestavy vypadl. Z Brna je Zábranský zvyklý vládnout sám, tady je součástí trenérského štábu. Ale s velkou zodpovědností, obrana je jeho království.

Skauti NHL se na něj jezdí dívat, protože ho čeká draft a měl by jít na řadu v prvním kole. Teď mají ale smůlu, proti Lotyšsku hrál David Jiříček jen jedno střídání, s Norskem usedl na tribunu. „Je důležité, aby obránci byli v tempu. Když jsem viděl ten minulý zápas, klukům to svědčilo,“ poznamenal asistent Libor Zábranský, který má na starosti beky. Proto Česko znovu zvolilo hru na sedm beků.

Jiříčkova pozice oslabila příjezdem Michala Kempného. Zadák Washingtonu chodí na druhou přesilovku, specialisty na defenzivu a oslabení vidí Zábranský jinde. Dobrý turnaj hraje Tomáš Kundrátek, takže plzeňský talent se na zápas nesvlékal.

„Když jsem se díval na statistiky, měli jsme minule od 21 do 24 střídání. Je důležité udržet průměr, ať za jeden pobyt na ledě nepřesáhnete pětačtyřicet sekund. Filip Hronek díky tomu, že je prvním obráncem na přesilovkách, dostává trochu víc času na ledě,“ přidal ještě Zábranský.

Hronek je rád, když hraje hodně. Kdyby bylo jen na něm, nejradši by z ledu neslezl, vyhovuje mu velké vytížení. Český kouč o tom dobře věděl, takže spolu taky dali řeč, aby nedošlo na nějaké třecí plochy a nesrovnalosti. „Na jednoho hráče se nedívám, mě v první řadě zajímá, jak hrajeme jako tým. S Filipem jsem na tohle téma už mluvil. Bavili jsme se, že nejdůležitější věcí je, aby byl každý co nejvíc prospěšný týmu. Nejde se dívat na jednotlivce, to k ničemu nevede,“ prozradil kouč. „Proti Lotyšsku měl Filip kolem dvaceti minut, oslabení nehraje. Snažím se ice time rozdělit mezi sedm beků tak, ať nikoho nepřetahujeme a nikdo není studený. Věřím tomu, že takhle to půjde dál,“ doplnil Zábranský.

Obránce střídá on. Jak? „Podle citu, věřím mu,“ vysvětlil. Po zápase rád využívá analytické výstupy, aby si jimi podpořil svůj pohled na hokej. Kari Jalonen zase důvěřuje jemu. Když v prvním utkání s Velkou Británií udělal David Jiříček dvě chyby, hlavní kouč se obrátil na Zábranského, co teď. Podržíme ho, rozhodl asistent. Pak se Jiříček odvděčil gólovou dělovkou pod víko.

To byla paráda! Pastrňák úžasně proměnil trestné střílení proti Norsku Video se připravuje ...

Boss Komety měl jako obránce taky skvělou ránu. Uměl vypálit dost tvrdě, taky si v NHL zahrál čtyřicet zápasů za St. Louis. Když dostal dotaz, kam se hra obránce od jeho éry posunula, vykouzlil na tváři úsměv: „No, bude mi devětačtyřicet, a končil jsem ve třiceti. Takže si to netroufám vůbec porovnávat. Ale z pohledu kouče vidím, jak se všechno pořád šíleně zrychluje.“ A přidal postřeh, že beci z NHL v sobě mají úplně jiné návyky. „Musí je mít. Dovolil bych si citovat Jardu Jágra. Vždycky říkal, že je to jiný hokej, když přijedete do Evropy. A má pravdu, když po 82 zápasech dorazíte z užšího hřiště na velké, je to znát. Šířka hřiště má vliv na adaptaci.“

Vidíte to na maličkostech. Například Kempný si třeba proti Lotyšsku navedl skvěle útočníka do prostoru po levé ruce, vystrčil zadek, že ho trefí a zastaví. Jenže? Soupeř ho objel, k mantinelu chybělo něco přes metr místa. „To je jasné. Když jsou kluci v zámoří takhle dlouho, návyky a nakrokování tam v sobě mají. Ale všichni mají takovou kvalitu, že zvládnou rychle se přepnout,“ uzavřel Zábranský.

Obránci podle průměrného času na ledě 1. Filip Hronek 21:27 2. Michal Kempný 19:21 3. Tomáš Kundrátek 16:33 4. Radim Šimek 16:06 5. Jan Ščotka 15:06 6. David Sklenička 14:59 7. Michal Jordán 14:51 8. David Jiříček 9:57

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12 3. Česko 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Norsko 5 1 1 0 3 12:18 5 6. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1