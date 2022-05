Zraněný Blümel, Jalonen zuří: Proč sudí nešli k videu? Všichni to viděli!

Jak hodnotíte zápas?

„Skvělá výhra. Důležitá. Spoustu emocí na konci zápasu. Hráči drželi spolu, což se mi líbilo. Důležité tři body, zasloužili jsme si je. Rovnou řeknu, že mě hodně mrzí zranění Matěje Blümela. Jasný faul, který ani nebyl potrestán. Mluvil jsem s rozhodčími a supervizory. Nerozumím tomu, proč nepoužívají nástroje, které mají. Okamžitě po nárazu jsem dostal zprávu od našich lidí na tribuně, že to byl jasný úder do hlavy. Ten hráč je zraněný, rozhodčí má šanci se podívat na videu. Pak udělat rozhodnutí.“

Oni ale k videu vůbec nešli.

„Přesně tak. Nechápu to a nelíbí se mi to! Bezpečnost hráčů je nejdůležitější. On se zraní, musí se jít podívat! Mají na to ten nástroj. Nerozumím tomu. Chyba proti nám, a ne poprvé.“

Rozhodčí s vámi diskutovali. Co vám k situaci řekli, proč nešli k videu?

„Že nikdo z nich neviděl kontakt s hlavou, ale úder do hrudi.“

Zajímavé. Všichni ostatní v hale to viděli.

„Ano, viděli to úplně všichni, jen oni ne.“

Je Blümel v pořádku? Zápas nedohrál.

„Nevím, musím si promluvit s doktorem. Emoce byly vysoko. Líbilo se mi, jak hráči reagovali. Převzali řízení toho zápasu, protože nedůvěřují rozhodčím.“

Co zatím říkáte výkonům rozhodčích v celém turnaji?

„Stěžoval jsem si už po Švédsku a dali mi za pravdu. Ale to je pozdě. Je tu opravdu tenká hranice mezi výhrou a prohrou. Musí se držet pravidel a být féroví ke všem. Ale víc o tom nechci mluvit. Líbil se mi tým. Vejmelka zejména ve druhé třetině chytal tak, že jsme díky němu mohli vyhrát. A teď je vše v našich rukách.“

Řekl bych, že znovu nebudete spokojený se stálostí výkonu. Zejména ve druhé třetině byly ve hře značné výpadky.

„Máte pravdu. Začali jsme hrát až moc na zábavu. Ne pokorně, ztráceli jsme puky ve středním pásmu. Ale to je hokej. První a třetí třetina byly naše.“

Dva góly vstřelil David Pastrňák . Co říkáte jeho výkonům?

„Odehrál dva zápasy, dal tři góly. Co víc říct? (směje se) Celý útok zatím funguje.“

Konečně se pak trefil Jakub Vrána .

„Líbí se mi, jak hraje. Vstřelil důležitý gól v přesilovce. To jsou ty malé věci, které jsme potřebovali. Dodal si sebevědomí. Hraje velmi dobře. Každý řeší, že nedává góly. Důležité je, že hraje s týmem. Že dře, dává do toho duši. „

Sami hráči mluvili o tom, že po Rakousku se cosi stalo. Že tým více žije, je v něm správný týmový duch.

„Ano! Začali jsme trochu dole. Teď je v kabině opravdu vítězná nálada, mám z ní dobrý pocit. Nejde o taktické věci, ale o pocit. Drží spolu, makají společně. Jako rodina. Teď nás čekají Američané a Finové. Venku svítí sluníčko, tak snad načerpáme nějakou energii.“ (usmívá se)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:27. Hoff Hosté: 06:26. Pastrňák, 22:21. Vrána, 40:48. Pastrňák, 58:34. Červenka Sestavy Domácí: Arntzen (Haukeland) – Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull – Rosseli Olsen, M. Olimb (C), K. Olimb (A) – Martinsen, Haga, Röymark – Jakobsson, Trettenes (A), Hoff – Fladeby, Salsten, Henriksen – Rönnild. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Hronek, Ščotka (A), Kundrátek, Šimek, Sklenička, Jordán – Červenka (C), Krejčí (A), Pastrňák – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Flek, Černoch, Stránský – Špaček. Rozhodčí Frandsen (DEN), MacFarlane (USA) – Niittyla (FIN), Yletyinen (SWE) Stadion Nokia Arena, Tampere