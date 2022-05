Jak vyzrát na Němce: sebrat oči brankáři a nedoufat, že to Pasta zařídí

Video se připravuje ... V klíčovém duelu turnaje už není kam couvnout. Čeští hokejisté dnes nastupují do čtvrtfinále mistrovství světa ve Finsku. Po přejezdu do Helsinek hrají od 15:20 o postup do bojů o medaile s Německem, které do vyřazovací části postoupilo ze druhého místa. V článku iSport.cz si přečtěte, co musí výběr kouče Kariho Jalonena předvést, aby v zápase o všechno uspěl, a čeho se naopak musí proti Němcům vyvarovat.

Odšpuntovat kanóny Ze všech týmů, které postoupily do čtvrtfinále, daly méně gólů než Češi jen USA. Sedm utkání skupiny a jen osmnáct brankových radostí? To je povážlivě málo. Hlavně v posledních dvou duelech skóroval výběr Kariho Jalonena jen jednou. Proti USA se prosadil jednou, proti Finům vůbec. Po skvělém nástupu do turnaje se zasekl David Pastrňák i celá první lajna. Bez bodu zůstávají například Filip Hronek či Matěj Stránský .

Sebrat oči brankáři V generálkách na MS v Ostravě i Švédsku to fungovalo báječně. Postavit chlapa před obličej gólmana, vyskládat před ním basketbalovou clonu. Sebrat mu oči, aby neviděl puk a každá střela aby tak nabírala na nebezpečnosti. Na šampionátu se tohle zatím absolutně nedaří. Jalonen přitom má i na tuhle úlohu vhodné typy hráčů. Tomáš Hertl je jako skříň, těžko s ním pohnete. Výborně tuhle lopotu dovedou taky David Kämpf nebo Matěj Stránský. Proti Finům se Češi před kasu prakticky nedostali.

Získat přesilovky Fauly si v moderním hokeji získáte pohybem a aktivitou. Tím, že soupeře faulovat přinutíte. Čechům to zatím ve Finsku nejde. Právě výše zmíněné atributy jim chybí. Méně přesilovek v celém turnaji dostala pouze Francie! Není náhoda, že čeští hokejisté jich měli v sedmi duelech jen osmnáct. Právě přesilovky tyhle velké zápasy rozhodují. Zvlášť když je ve vaší úderce Pastrňák, Krejčí či Hertl. Tomuhle čelit nechcete. Němci to určitě vědí, český tým musí jít přesilovkám naproti. Ondřej Pavelec o českém systému: Já nikdy nedával pozor, ale hráči nemají na výběr Video se připravuje ...

Přehrávání nadějných situací Týká se to především dua Pastrňák-Krejčí. V Tampere to tam začali prát od prvních společných chvil na ledě. Ve trojici s Červenkou zdemolovali Lotyše, pak i Nory. I v těchto utkáních jste ale měli pocit, že zejména Davidové akce extrémně přehrávají. Až moc na sílu se chtěli hledat geniálními pasy. V posledních duelech jim pak chyběla přímočarost, tlak do branky. Až proti Finům se Pasta více rozpálil, stejně to však bylo málo.

Hloupé fauly Je to otřepané spojení. Hloupý faul. Každé vyloučení je hloupé. Člověk se však nemůže zbavit dojmu, že mnohé české „dvojky“ jsou extra zbytečné. Kouč Jalonen oprávněně nadává rozhodčím, kteří jsou zatím na MS tragičtí, stejně se ale jeho tým dopustil mnoha pitomých přestupků. Proti USA přišly tresty tři. Nejdřív nesmyslný šroubovák Hertla, pak hra v šesti a nakonec zbytečný úlet Stránského. V Pekingu Češi dojeli se Švýcary právě na disciplínu, teď se to nesmí opakovat.