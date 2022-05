Pastrňák zklamal sám sebe a štvalo ho oplácení: Moje blbost, moje chyba

PŘÍMO Z TAMPERE | Mezi novináře přišel David Pastrňák po semifinálové porážce 1:6, když si odložil výstroj. Měl nateklý ret. Ale na rovinu pronesl: „Z mého výkonu jsem zklamaný, ale bohužel, takový je někdy hokej.“ Pierre-Luc Dubois využil jeho vzteku, trochu přihrál pád. Český útočník šel za oplácení na trestnou, Kanada šla do vedení a góly už se sypaly do branky národního týmu. Příděl se nedařilo zastavit.

Dovedete říct, v čem byla Kanada o tolik lepší?

„Myslím, že neudělala nic, my jí ten zápas vyloženě dali. Nevím, co se ve druhé třetině stalo, ale úplně jsme přestali hrát naši hru. Už jsme se do toho zpátky nemohli dostat.“

Začal ten výpadek vaším faulem na Duboise, po kterém dala Kanada na 2:1?

„On mi dal chvíli před tím u mantinelu loktem vyloženě do hlavy. Jel jsem si za bránu pro hokejku a lehce jsem ho šťouchnul. Ten kluk má dva metry a spadnul na prdel. Nasimuloval to, podle mě.

Využil, že jste do něj strčil...

„Ano, jednoznačně a byla to moje blbost, moje chyba. I když rozhodčí ty fauly posuzovaly dost zvláštně, to je taky fakt.“

Štve vás celá ta situace hodně?

„Dost, za stavu 1:1 nám dali dva góly z přesilovek, udělali jsme zbytečné fauly. Na druhou stranu se nám oslabení nepodařilo ubránit. Vůbec jsme se nemohli dostat k naší hře, to bylo hodně smutné.“

Přitom se zdálo, že v první třetině jste drželi plán, jen na konci jste dostali na 1:1.

„Gól do šatny nikdy není příjemný, mohli jsme jít do kabiny za stavu 1:0, možná 2:0. Dostali jsme na začátku hodně přesilovek, bohužel se nám nepodařilo dát druhý gól, to byla taky velká škoda.“

Český výkon měl růst, abyste došli do vysněného finále. Je velké zklamání, že přišel teď výbuch?

„Jednoznačně, je to velký zklamání, chtěli jsme být lepší a lepší, což se nám nepodařilo. Tým jako Kanada potrestá, když přestanete hrát, těžko vás pak pustí do hry zpátky.“

Jako kdyby byla všude dřív. Nechyběla Česku rychlost?

„Nevím, my bohužel tam úplně odevzdali druhou třetinu, jim pomohly zbytečné fauly. Dostali se na koně, nám se je už nepodařilo zastavit.“

A měli jste vůbec ještě energii se vzchopit o druhé pauze, když jste prohrávali 1:4?

„Jo, věřili jsme všichni. Chtěli jsme to dobře ubránit, dát gól. Pak by se mohlo stát cokoliv ještě. Bohužel jsme v první pětiminutovce dostali pátý gól.“

Je i problém, že jste přestali dávat góly ve hře 5 na 5? Za poslední čtyři zápasy se vám podařilo vstřelit jeden.

„Taky, s Kanadou se to celé tak schumelilo, že jsme góly ve hře pět na pět potřebovali. Šance tam byly, měli jsme dva úniky, pak trestné střílení. Nic jsme nedali. To mohly být tři góly. Škoda, velká.“

Trestné střílení jste si vzal pro sebe. Co se tam nepovedlo?

„To musí být gól. Z mého výkonu jsem zklamaný, ale bohužel takový je hokej. Někdy máte super den, jindy to nevyjde. Je důležité hned po zápase najít motivaci, aby se to hned otočilo a příště nic takového už nepřišlo.“

Motivaci, abyste urvali bronz?

„Jo, musíme se vyspat a už myslet jen na bronz.“