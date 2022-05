SESTŘIH: Česko – Kanada 1:6. Po smršti bez finále, repre čeká boj s USA

Naděje na medaili trvá, ale zlato to nebude. Česká hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa ve Finsku semifinálový zápas s Kanadou 1:6. Do vedení ji sice v úvodu dostal David Krejčí, ale národní tým ještě před přestávkou o náskok přišel a konec nadějí znamenala třígólová smršť uprostřed zápasu. Do finále s Finskem postupují „javorové listy,“ Češi si v neděli od 14:20 zahrají o bronz s výběrem USA. Sledujte pozápasové studio s Petrem Klímou.