Mistři bronzu proti sobě. USA se čtyřmi beky a jednou z NEJ posil

Po základní části jim dával šance na postup do medailových bojů málokdo, ale Spojené státy čtvrtfinálovou výhrou nad Švýcary překvapily. Ale, jak je jejich „zvykem,“ semifinále bylo nad jejich síly, a tak míří do klání o bronz. S trochou ironie lze říct, že jde o zápas, kdy se USA zkrátka vždy s někým utká. Od roku 1993 se výběr třetí největší země světa zúčastní tohoto zápasu už pojedenácté.

Jestli lze o účasti amerických výběrů na světových šampionátech něco s klidem prohlásit, pak to, že dosyta nabraly zkušenosti v bojích o třetí příčku. Od rozdělení republiky odehrály Spojené státy deset bitev o bronz a šest z nich vyhrály. Jedinou zemí, která se dostala na obdobná čísla, je Česká republika. Také Češi se prokousali do desíti bronzových duelů a získali jich pět. Souboj mistrů bronzu je tak připraven.

Pašák Jeremy

Jde o jednu z nejlepších posil v turnaji vůbec. Američan Jeremy Swayman dokázal, proč se prodral až do pozice jedničky v Bostonu. Chytá výtečně, především on dostal USA až do bojů o medaile. Klubový parťák Davida Pastrňáka zkusí zastavit klubového kolegu podobně, jako to udělal v základní skupině. Tam inkasoval pouze od Matěje Blümela, což se v konečném součtu ukázalo jako vítězný gól. Nyní bude Swayman potřebovat větší podporu od kamarádů.

Porovnání brankářů

Jeremy Swayman 6 zápasů 4 výhry 1,32 gólu na zápas 94,3 % úspěšnosti Karel Vejmelka 7 zápasů 4 výhry 2,13 gólu na zápas 91,03 % úspěšnost