Češi pod lupou: Ščotka tempo nestíhal, za Vejmelkou prohra nejde

Dostal pět kusů. Je těžko pochopitelné, proč ho trenéři nechali v brance vydusit až do konce. Prohra rozhodně nejde za ním.

Zahrát si tak s Krejčím, zasnil se Klíma. Podle něj by se měl český centr vrátit do NHL

Pořád působí jako nerozbitná sklenička. Můžete do ní bušit, třískat s ní. Stejně nepovolí. Odvedl kus solidní práce.

Jeho bomba otevřela skóre, vše se rozjelo do růžových barev. Pak všechno vzaly hloupé fauly, jeden měl na svědomí i on.

Matěj Blümel 4

Hned od začátku se hrnul se do branky. Ale do nebezpečných šancí se nedostával, nezměnilo se to ani po přeskupení sestavy.