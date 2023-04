Češi udělali z gólmana hvězdu. Řeší se Oceláři, Červenka bruslí s maskou

Na střely 45:11, na góly chudých 2:1. „Jejich gólman měl asi životní zápas,“ poznamenal s úsměvem útočník David Tomášek po přípravě hokejové reprezentace s Rakouskem. Právě on obstaral osm minut před koncem vítězný gól. Čechům v Brně dlouho hrozila podobná blamáž jako na loňském MS, kdy je stejný soupeř poprvé v historii porazil. „Byl to podobný zápas,“ souhlasil obránce Jan Ščotka, který na Tomáškovu trefu přihrál.

Brankář Karel Vejmelka, posila z Arizony, zůstal v hledišti zpola zaplněného „Ronda“. Stejně jako obránce Ronald Knot z Tucsonu. Mimo sestavu zůstali tři marodi. Centr Roman Horák se léčí v Praze, bek David Jiříček už v sobotu individuálně bruslil a s celoobličejovým krytem vyjel před utkáním na led rovněž kapitán Roman Červenka, jemuž protivník ve čtvrtek ve Vídni rozbil nos a zuby.

„Masku bude nosit tak týden, čtrnáct dnů,“ informoval kouč Kari Jalonen. Lídrův start na šampionátu nicméně není ohrožen. V pondělí se k mužstvu připojí útočník Dominik Kubalík z Detroitu.

Céčko dostal na dres obránce Michal Jordán, jeho asistenty byli Jakub Flek a Vladimír Sobotka. Od první minuty to byl souboj českých střelců s Davidem Kickertem. Devětadvacetiletý gólman ze Salcburku deptal domácí borce neskutečným způsobem.

Rakušané, kteří dostali o dvě dny dříve na vlastním ledě nálož 0:6, dokonce vedli. Střelou k tyči pokořil Šimona Hrubce obránce Steven Strong. První třetina se kvůli díře v ledu (ano, opět) nedohrála, hráči se vydali do šaten už ve 13. minutě.

„Když inkasujete s takovými týmy jako první, je to vždycky nepříjemné,“ ulevil si Tomášek. „V Brně je trošku menší hřiště než ve Vídni, takže k nám mohli rychle přistupovat. Hráli dobře a u nás to bylo horší s produktivitou. Někdy to tak je. Střílíte, máte šance a trefujete gólmana,“ pokrčil rameny po šesté výhře v přípravě ze šesti duelů.

Pak se jelo pořád stejně. Češi ostřelovali bránu soka a Kickert chytil i nemožné. Bravurně, se štěstím, prostě jakkoliv. Ujaly se jen Chlapíkova rána do odkryté brány v přesilovce a nakonec i Tomáškovo usměrnění Ščotkovy přihrávky.

„Hokej je hra, při které musíte dát ze svých šancí góly. Nám se to nedařilo a to byl ten rozdíl oproti čtvrtku. Jejich brankář měl skvělý den,“ shrnul trenér Jalonen. „V každém případě nám zápas přinesl spoustu informací,“ dodal s tím, že má v hlavě nějaká jména z kádru extraligových finalistů. Evidentně primárně z mistrovského Třince, neboť hradecký Mountfield stojí na cizincích.

Dojde na povolání Daniela Voženílka? Či dokonce Martina Růžičky? To z tajemného Fina nevypáčíte. Ani informaci, zda ho napadlo oslovit gólmanského fantoma play off Ondřeje Kacetla. „Žádné jméno neřeknu,“ zamknul si ústa na zámek. Do konce víkendu bude jasněji. I v případě útočníka Lukáše Jaška z Pelicans Lahti.

Velkou reprezentační premiéru má za sebou mladý bek Stanislav Svozil, jenž před odchodem do zámoří působil v Kometě. A na ledě vůbec nevypadal vystresovaně. Což ocenil i kouč. „Líbil se mi. Máme v něm budoucnost,“ uvedl Jalonen.