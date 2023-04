Rozbitý Červenka u zubaře. Nečekaně končí Zámorský, uvažuje se o Jaškovi

Lukáš Jašek se může dostat do kádru české reprezentace pro MS • Michal Beránek / Sport

Uff, nejhorší scénáře se nenaplnily. Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka sice přišel po faulu od rakouského obránce Thima Nickla o zuby, ale o MS nikoliv. Lídr mužstva bude po návštěvě dentisty do uzdravení trénovat s celoobličejovým krytem. V sobotním duelu s Rakouskem v Brně (od 16 hodin) nenastoupí. Stejně jako obránce David Jiříček a útočník Roman Horák. Oba trápí lehčí zranění. „Příští týden by měli být všichni fit,“ uklidnil příznivce kouč Kari Jalonen.

Čtvrtek byl pro národní tým nešťastný. Byť přípravný souboj v Rakousku ovládl jasně 6:0. „Smolný den, tři zranění,“ povzdechl si finský trenér. Dopoledne si přivodil zranění kolena sparťanský útočník Horák a odjel na vyšetření ke specialistovi do Prahy.

Ve Vídni pak nedohráli Červenka a Jiříček, jehož trápí bok. „V sobotu to vyzkouší na ledě, jak se bude cítit,“ informoval Jalonen o stavu mladého zadáka, jehož bude v odvetě také šetřit.

V přípravě na světový šampionát už jsou brankář Karel Vejmelka (Arizona) a obránce Ronald Knot (Tucson Roadrunners, AHL). Od týmu se naopak odpojili dva Plzeňáci - podle plánu gólman Dominik Pavlát a překvapivě také zkušený bek Petr Zámorský. Vrchol sezony je mine.

Sestava pro sobotu se změní. Nejen kvůli zdravotním absencím. Do akce půjdou ti, co ve čtvrtek nenastoupili. Například Kempný se Svozilem (budou spolu v jedné obraně) či útočník Tomášek. Očekávaná jednička Vejmelka ještě chytat nebude, poprvé naskočí příští týden v Brně při Českých hokejových hrách. Do branky nejspíš půjde Šimon Hrubec.

Trenéři se chystají oslovit forvarda Lukáše Jaška, jemuž skončila plodná sezona v Pelicans Lahti. „Zavolám kouči Pelicans a zeptám se ho na názor. O tomto hráči uvažujeme. Uvidíme po víkendu,“ sdělil Jalonen ve finální fázi přípravy na MS v Rize a v Tampere.