Chlapík si užil „sparťanskou“ lajnu. Vrátí se? Fakt nemám co říct, přísahal

Brankář Kickert čaroval, co?

„Člověk už má zažité reflexy, co má udělat v šanci. A gólman to buď chytí, anebo ne. On zachytal fakt dobře, ale důležitá je výhra. Ve Vídni nám to napadalo, po druhé třetině to bylo 6:0. Pro druhý tým už je to potom těžké. Teď to byl vyrovnaný zápas, něco jiného. Je super, že jsme hráli až do konce.“

Nečekal jste víc lidí?

„Kolik bylo? Tři a půl tisíce? Mně to přišlo fajn. Pocitově v pohodě.“

Už víte, kde budete hrát v příští sezoně? Mluví se o návratu do Sparty.

„Vůbec nevím. Fakt vám nemám co říct. Kolují tyhle řeči, že se mám vrátit, ale pořád mám smlouvu ve Švýcarsku. Takže tak.“

Přípravou jdete od začátku. Je to náročné?

„Když člověk dlouho nehraje a vypadne z rytmu, někomu trvá déle, než se dostane zpátky do tempa. Třeba mně. Ale každý trénink a zápas se cítím líp a líp.“

Trenéři v odvetě proti Rakousku postavili „pardubickou“ i „sparťanskou“ lajnu. Potěšilo vás, že jste měl v útoku bývalé klubové parťáky?

„Jasně. Já jsem s klukama (Tomáškem a Sobotkou) hrál. Je to něco jiného, než když vám dají někoho, s kým jste v životě nenastoupil. Užili jsme si to. Rozumíme si i mimo led. Bylo to super.“

Jak to vidíte s vaší účastí na MS? Kdyby vypadl v play off NHL takový Boston, rázem by míst ubylo.

„Každý by chtěl jet, ale některé věci neovlivníte. Myslím, že každý v našem mančaftu Bostonu přeje postup. Za základní část by si to zasloužil. I kluci si určitě chtějí zahrát o Stanley Cup. A kdyby vypadli, jedině dobře pro český hokej.“