Bookmaker Tipsportu: Hokejové MS? Pro sázkaře vrchol, vyhraje Kanada

Finále MS mělo třikrát v řadě stejné složení: Kanada proti Finsku. Z toho dvakrát slavil tým Suomi. Jak to dopadne letos? Kdo vyhraje zlato?

Poslední čtyři roky dominuje šampionátům propracovaný systém finské reprezentace. Překvapilo by mě, pokud by se tento rok našlo více týmů, které tento styl hry překonají. U Kanady je samozřejmě otázka, jak silný výběr postaví. Uvidíme, jak se vyvrbí situace v play off NHL. Myslím si, že je dost pravděpodobné, že si finále Finsko - Kanada zopakujeme. Kartami zamíchají i Švédsko s Českem. Můj tip? Zlato získají javorové listy.

Jak vidí šampionát sázkaři Tipsportu? Vypíchl byste nějaké zajímavé, odvážné sázky?

Nejvyšší sázku evidujeme na celkový triumf Finska s kurzem 3,7 a vkladem 80 000 Kč. Zajímavý je i tiket za 50 tisíc korun se dvěma fotbalovými tutovkami a příležitostí, že Česko nevyhraje MS v kurzu 1,05.

Uloví český výběr další medaili? Loni se mu to povedlo po 10 letech, v Tampere trefil bronz.

Šance na další cenný kov v moci české repre je vysoká. U Tipsportu je čtvrtým největším favoritem na celkové vítězství. Na to, že získá nějakou medaili, má naději zhruba 45 %. S koučem Jalonenem dostala česká hra nový systém. Pokud se podaří dotáhnout velkou posilu z NHL, může se úspěch z minulého roku určitě zopakovat.

Čeští fanoušci tradičně „federálně“ nahlížejí k sousedům. Slovenští hokejisté naposledy získali medaili v roce 2012. Podle kurzů to nevypadá, že čekání na cenný kov ukončí. Proč bookmakeři Tipsportu Slovensku nevěří? Kde ho tlačí bota?

Po povedené loňské olympiádě byli fanoušci v očekávání. Leckdo už mluvil o titulu na MS. Bohužel, ukazuje se, že aby Slovensko mohlo konkurovat těm úplně nejlepším, musí se sejít jeho top hráči. Problém? Rozhodně v brankovišti. Není jasno o gólmanské jedničce. Bude to tedy o zkoušení, kdo bude mít aktuálně lepší formu. Chybí také kreativní, moderní obránci. Na šampionát nepocestuje Peter Čerešňák, jeden z nejlepších zadáků v Tipsport extralize. Absentuje také hvězda posledních let a jednička draftu NHL Juraj Slafkovský. Po zranění nedostal od Montrealu povolení. „Góly z bufetu“ tak už asi neuvidíme. 😊

Česko se hned na úvod MS poměří právě se Slováky. Jak derby dopadne?

Favoritem zápasu je jednoznačně český výběr. Derby a první utkání na turnaji ale může udělat svoje. A trochu pomoct Slovensku. Nedivil bych se, kdyby vítěze určilo až prodloužení.

Zkuste trefit přesný výsledek, stejně jako komunita sázkařů v Tipovačce Tipsportu.

2:2. A v prodloužení rozhodne Česko.

Koho pasujete do role černého koně MS?

Švýcarsko. Minulé MS výborně rozběhlo, pak však narazilo. Otázkou je výběr USA. Může mít velmi silnou sestavu, která potrápí nejlepší mužstva. Kousat bude Lotyšsko. Požene ho domácí publikum. Určitě může vzít body favoritům, především na začátku turnaje, kdy se nejlepší týmy sehrávají.

Nad kým naopak visí hrozba sestupu z elitní kategorie?

Kandidátem na pád o patro níže je určitě Maďarsko. Přípravné zápasy před MS potvrdily, že pro něho bude těžké favority trápit. Spíš chce šampionát důstojně odehrát. Co se týká druhé skupiny, boj o záchranu svedou Slovinsko s Kazachstánem. Černý Petr podle mě zůstane Kazachstánu.

Jaké máte od MS očekávání? Co se týká výkonů týmů, hráčů, možných překvapivých výsledků…

Jsem opravdu zvědavý na to, jestli se konečně najde jeden nebo více týmů, které překonají finský systém a účinně ho eliminují. Myslím si také, že opět budeme svědky několika senzačních výsledků. Všichni máme rádi příběhy, kdy podceňované mužstvo porazí velkého favorita.

Jak zásadní má pro MS účast hráčů z NHL?

Hraje to významnou roli. Jako každý rok. Případná posila v podobě top hráče z týmu, který vypadne z play off zámořské soutěže, může být pro leckterý výběr výrazným impulsem. Stačí si vzpomenout na minulé MS a příjezd Davida Pastrňáka.

Šampionát bývá mezi sázkaři velmi oblíbený turnaj. Kurzová nabídka Tipsportu bude bohatá. Co všechno obsahuje?

Hokejové MS je pro tipéry Tipsportu tradičním vrcholem roku. Odpovídá tomu široká kurzová nabídka. Kromě klasických příležitostí v ní najdete sázky na umístění týmů, statistické příležitosti a řadu speciálů. Například kolik gólů a kanadských bodů získají vybraní hráči na turnaji, kdo bude nejlepším střelcem každého týmu apod.

Připravili bookmakeři Tipsportu pro sázkaře nějaké novinky?

Tipsport má nejširší hokejovou nabídku. Kromě zmíněných příležitostí nabídneme sázky na střelce, kanadské body, střelce + výsledek zápasu, čas hráče na ledě, střely hráčů na branku v utkání, kdo vyhraje více buly nebo zda do průběhu duelu zasáhne videorozhodčí. Kurzovou nabídku k MS jsme rozšířili i o oblíbené dvouminutové tresty.

Kdo nasbírá nejvíce bodů? Co takový Roman Červenka, král produktivity loňského šampionátu?

Zkušený a stále výborně hrající Roman Červenka je důležitou postavou českého výběru. Rozhodně bude jedním z kandidátů na nejproduktivnějšího hráče MS.

Jak náročné je pro bookmakery predikovat úvodní zápasy MS? Jak nečitelná tato utkání pro tvůrce kurzů jsou?

Vypsat kurzy není až tak náročné. Informací je k dispozici hodně. Pokud nevisí otazník nad startem top hráčů týmů, stanovit kurzy je rutinní záležitostí. Mnohem těžší je stanovení kurzů na různé statistické sázky (dvouminutové tresty, počty střel apod.), protože ještě není zřejmé, v jakém složení a formacích týmy budou nastupovat.

Dokážete si zápasy vychutnat i jako hokejový fanoušek nebo je pro vás turnaj především souborem čísel, dat, statistik?

Hokej mám velmi rád a MS si vždycky vychutnám jako fanda. Profesionální deformace mi samozřejmě nedovolí nemyslet na čísla kolem, ale to už patří k profesi bookmakera.