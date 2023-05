Sobotka o životě, Spartě i tchánovi Novotném: Kličku mu snad udělám

Jeho manželkou je Nicole, dcera slavného fotbalisty. Vychovávají spolu dvě dcery. „Chtějí hrát hokej, ale paní se to moc nelíbí,“ přiznává pobaveně pětatřicetiletý útočník, jenž je použitelný ve všech rolích. Na přesilovku i do oslabení. Hlavně je nepostradatelný na buly.

Už o vás delší dobu nebylo slyšet. Jak to?

„Znáte mě, pozornost moc nevyhledávám. Jsem rád v ústraní.“

Což se teď změní…

„To nevím, ale pro úspěch na šampionátu udělám maximum. Minulý rok, když jsme se Spartou hráli finále extraligy, jsem měl zraněné zápěstí. Takže to nešlo. Předtím jsem v nároďáku v posledních letech až tolik nebyl. O to víc se těším. Stoprocentně v sobě cítím hlad po úspěchu!“

Zvlášť poté, co jste se Spartou vypadli s Oceláři hned ve čtvrtfinále.

„Pravda, to nebylo příjemné. Třinec bohužel zaslouženě vyhrál.“

Jaké to bylo? Prohrát s ním dvakrát za sebou v play off?

„Určitě to bolí, ještě nějaký čas to v nás zůstane. Každý se s tím srovnává, jak se to mohlo stát. Co se dalo udělat jinak… Ale víc to teď nechci rozebírat, čeká nás mistrovství světa.“

Ještě otázka ke Spartě. Dřív jste hrával ve Slavii, prý si vás kapitán Michal Řepík za to pořádně dobírá, že?

„To je pravda, od Řepy to slýchávám hodně často. Z tohoto pohledu jsem vděčné téma. (směje se) Vždycky si do mě dokáže někdo píchnout. Ale nevadí