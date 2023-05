Jalonenovy plány s gólmany? Snad český kouč ví, co dělá. Ale ví to?

BLOG ZDEŇKA JANDY PŘÍMO Z RIGY | Do hlavy nikomu nevidíte. Člověk navenek může působit jakkoliv jistě, ale co se mu v ní honí, nevíte. Což je přesně případ Kariho Jalonena a jeho sázky na brankáře. Zkusme to trochu rozklíčovat, i když to nebude žádná legrace…

Brankáře má na starost Zdeněk Orct. Ten je jejich gólmanský táta. Snaží se mezi nimi udržovat dobrou náladu, dohlíží, aby parta fungovala. Což se zdá, že není problém. Nebo alespoň nebyl…

Dává jim servis, chystá je na soupeře. Pitvá, kam střílejí, co dělají při blafácích. Rozebírá s nimi chyby. Má poradní slovo, ale finální rozhodnutí o nasazování brankářů si pevně v rukách drží hlavní trenér.

Dál jeho kompetence nesahá.

Jalonen si vyslechne ostatní, ale pak si řekne, jak to bude. Co sleduje tím, že zatím nedostal šanci Karel Vejmelka? Šetří si ho pro silnější soupeře? Nebo mu až tolik nevěří? Každý trenér má svojí představu, o tom žádná. Má na ni právo. Pokud přesně ví, co dělá, proč ne…

Ale mít v týmu stabilní jedničku v NHL, a ve třech utkáních ji nenechat ani jednou chytat, je s podivem. Doufejme, že Jalonen ví, co dělá. Ale ví to opravdu?

Není to otázka, kterou řeší jenom novináři. Je to živé téma, které rezonuje mezi fanoušky. I mezi odbornou veřejností. Zeptejte se expertů, kteří národní tým dlouhodobě sledují. Také oni tápou a diví se, proč ani v jednom utkání nechytal Vejmelka.

Když dostal finský expert otázku, proč dostal přednost Hrubec, jenom k tomu řekl: „Takový byl náš plán.“

Lotyši byli živější, hladovější, kritizoval Čechy Jandač. Červenka? Pro nároďák dýchá Video se připravuje ...

Dál to nechtěl rozebírat, prý k tomu nevidí důvod. „Nebudu nic vysvětlovat, tak jsme se rozhodli. Není v tom nic dalšího,“ řekl jen.

A proč máte brankáře NHL jako náhradníka? „Máme tři dobré gólmany. Tak to je.“



Nezdá se, že je to kvůli tomu, že má Vejmelka zdravotní problémy, a proto ho trenéři šetří. I gólman Arizony je fit.

Kouč na to právo, což je jasné. Nemusí nic vysvětlovat. Je to jeho rozhodnutí, on za něj sebe zodpovědnost. Nic proti Hrubcovi, je to elitní brankář. Ale v prvním utkání proti Slovensku neuchvátil. Nezklamal, ale nezazářil. Ani teď ne. Takže novinářské dotazy na tohle téma jsou legitimní.

Fanoušci hokejem žijí, během mistrovství světa s nadějí usedají k televizím a mačkají palce. Pochopí, když někdo nemá formu. Nebo když někdo chybuje.

Ale jsou věci, které pochopí hůř. Třeba jako plán s nasazováním brankářů. Češi mají opravdu vyrovnanou trojici. Silnou. Ale jsou všichni teď v pohodě?

Nezbývá než doufat, že ví, co dělá. Spíš to vypadá na to, že si kouč dost zavařil. Teď jde o to, aby tyhle kroky pochopili všichni gólmani.

Hlavně ten, který v brance ještě nebyl.