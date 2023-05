Kanadský hnus! Dupnutí bruslí na nohu? Tohle sem nepatří, říká oběť

Rozhodčí si Velenova pokusu o atentát nevšimli. „Myslím, že celkově nebyli moc dobří. Měli příležitost vylučovat už párkrát předtím, jenže to neudělali a pak se jim věci trochu vymkly. Doufám, že se to zlepší. Víme, jak to mají těžké, všechno je strašně rychlé, ale vidět by toho mohli víc,“ řekl po vítězství 3:2 dopálený Niederreiter po zápase v mixzóně pro web iSport.cz.

„Nejsem příznivcem takových akcí, ale on se rozhodl to udělat a musí za to taky nést následky. V hokeji musíte hrát fér. Tvrdě ano, ale taková záludnost v něm nemá co dělat,“ pravil švýcarský obránce Jonas Siegenthaler.

Veleno nebezpečným atakem Niederreitera naštěstí nezranil. Švýcarský útočník mohl pokračovat ve hře. Nakonec přihrál Andresi Ambühlovi na vítězný gól. Víc se však řešil hnus z 29. minuty. Oba hráči si vydělávají na živobytí v NHL. Niederreiter ve Winnipegu, Veleno hraje za Detroit. Za podobný zákrok na Jarkka Ruutua byl kdysi Chris Simon suspendován na 30 zápasů, což byl nejdelší trest v historii ligy. Podle mnohých by měl být Kanaďan vyloučen do konce turnaje.

„Brusle je strašně ostrá. Pokud někomu šlápnete na nohu, můžete ho vážně zranit. Tohle do hokeje nepatří. Doufám, že s tím IIHF něco udělá a potrestá to. Teď záleží na ní. Bylo to výjimečné a měla by s tím něco udělat. Taky rozhodčí mohli odvést lepší práci,“ dodal Niederreiter.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:58. Toffoli, 56:22. Carcone Hosté: 33:24. Hischier, 37:00. Simion, 52:08. Ambühl Sestavy Domácí: Montembeault (Levi) – Middleton, Weegar, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron – Lučić (A), Veleno, Blais – Crouse, Laughton (A), Quinn – Neighbours, McBain, Carcone – Fantilli, Glass, Toffoli (C) – Krebs. Hosté: Genoni (van Pottelberghe) – Siegenthaler, Kukan, Moser, Glauser, Marti, Loeffel, Fora – Fiala, Hischier (A), Malgin – Niederreiter (C), Corvi, Ambühl – Miranda, Haas (A), Simion – Herzog, Richard, Bertschy – Riat. Rozhodčí Bjork, Frandsen – Hautamaki, Ondráček Stadion Arena Riga, Lotyšsko Návštěva 8234 diváků