Kubalík o Švýcarech: Náš nejtěžší zápas. Být čerství, létáme ještě víc

Začali jste dobře, soupeř otočil v přesilovkách, ve druhé části ovládl hru. Co chybělo, aby zápas dopadl opačně?

„Musíme rychleji ukončovat souboje u nás v pásmu, aby se nedostávali do rotace. Po nějaké době je člověk unavený, tam jsme k tomu měli přistoupit drobet aktivněji. Nevím, jak to vypadalo, ale já z toho nemám špatný pocit. Byl to náš nejtěžší zápas, trochu zrcadlo. Byl bych raději, kdybychom vyhráli, to bez debat. Ale těší mě, že s takovým týmem jsme si to mohli rozdat. Když zlepšíme nějaké věci, posuneme se dál.“

V každé třetině jste měl dobré šance. Po vašem snížení na 2:3 to vypadalo, že Švýcarům brnkáte na nervy. Byla škoda, že už jste další šanci nezužitkoval?

„Měl jsem nějaké tři, čtyři tutovky. Pokaždé jsem to řešil jinak. Jednou golfákem, pak střelou na dřevěnou nohu, potom mezi nohy. Už jsem trochu nevěděl, kam s tím. Kdyby to padlo na 2:2, byl by z toho najednou jiný zápas. Těžko říct, ale samozřejmě mě to mrzí.“

Byla hra hodně rychlá?

„Oni jsou brusliví, ale to my taky. Zápas měl tempo, člověk se mu přizpůsobí. Co se týče bruslení, neměli jsme problém. Kdyby byly oba týmy čerstvé, mělo by to ještě větší úroveň. I takhle byla vysoká, ale jinak bychom oba lítali ještě víc.“

Co je potřeba zlepšit, aby to příště líp dopadlo?

„Věřím, že se posuneme. Souboje jsou důležité. První třetina nebyla špatná, ve druhé, jak začali trošku točit, odráželo se to od těch soubojů. Když je vyhráváme, jsme víc na puku. Jednoduchá věc.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:47. Červenka, 52:14. Kubalík Hosté: 12:41. Loeffel, 23:59. Ambühl, 28:37. Ambühl, 55:40. Richard Sestavy Domácí: Langhamer (Hrubec) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Červenka (C), Sobotka, Kubalík (A) – Flek, Černoch, Beránek – Smejkal, Špaček, Tomášek – Voženílek, Zohorna, Lenc – Kaut. Hosté: Mayer (van Pottelberghe) – Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Marti, Loeffel, Geisser – Niederreiter (C), Hischier (A), Corvi – Fiala, Malgin, Ambühl – Miranda, Haas (A), Simion – Herzog, Richard, Riat – Senteler. Rozhodčí Kaukokari, Macfarlane – Hautamaki, Wyonzek Stadion Arena Riga Návštěva 7150 diváků