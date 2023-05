Jak na USA? Pozor na modrou i na mladíka, klíčem Vejmelka i systém hry

Ve čtvrtek čeká národní hokejový tým klíčový duel. Čtvrtfinále, které téměř vždy rozhoduje o úspěšném či neúspěšném turnaji. Čechům se do cesty postaví rozjetí Američané, kteří v základní skupině ztratili pouze jeden bod. Pokud chtějí Češi pomýšlet na postup, budou potřebovat zejména další vynikající výkon od Karla Vejmelky. Na co si musí dát pozor?

Málokdy se stává, aby se soupeř zaměřil na hráče, kterému ještě není ani dvacet let. Minimálně při hře v oslabení by ale bylo dobré si dát pozor na útočníka Cuttera Gauthiera.

Tohle je disciplína, na kterou ale Kari Jalonen umí připravit. A pokud se mu to podaří, rapidně zvýší šance českého týmu na postup. Ač se to může zdát neobvyklé od zámořského celku, pouze tři jiné reprezentace nahazovali do útočného pásma méně než právě Američané. Snaží se hrát moderní, rychlý hokej, po kterém se vytvářejí šance mnohem snadněji než po nahazování.

V sedmi utkáních vstřelili hráči USA 34 branek. Žádná náhoda. Při rovnovážném počtu hráčů se k více střeleckým pokusům dostala pouze Kanada. Co je ale směrodatnější? Jsou to právě Američané, kteří se dostali k nejvíce gólovým šancím. A už nyní lze předpovědět, že tento atribut bude alfou a omegou ve čtvrtfinálovém utkání mezi USA a Českem.

Nepouštět Ameriku do slotu

Jestli totiž trenér Kari Jalonen a jeho realizační tým na něčem lpí, tak je to poctivé bránění slotu před svým gólmanem. V základní skupině se Čechům skutečně dařilo pouštět soupeře k co nejméně gólovým šancím.

Když už se soupeř do prostoru před brankou či mezi kruhy dokázal dostat, Češi ukázali velkou obětavost. Většinu střel dokázali zblokovat. Jinými slovy: chtějí svému brankáři dopřát co nejlehčí práci. A tudy by mohla vést cesta. Češi potřebují eliminovat hlavní zbraň Američanů. Donutit je k tomu, aby hráli co nejdále od brány. Tedy okolo mantinelu či modré čáry.

Rozhodně se nesmí opakovat výkon Čechů z první třetiny proti Kanadě. Hned 19 puků prošlo až na Karla Vejmelku, z toho jeden skončil za jeho zády. Na druhou stranu, a dobře pro partu okolo kapitána Červenky, přišla takhle špatná dvacetiminutovka jen jednou za sedm utkání.

Byť se opticky mohlo zdát, že Češi byli často přehráváni, soupeřům skutečně dovolili vytvořit si jen minimum gólových šancí při rovnovážném počtu hráčů na ledě.