POLEMIKA: Má repre usilovat o Zachu? ANO, poznejme ho. NE, stačilo

A je to opět tady... Hokejovou veřejností rezonuje jméno Pavla Zachy, který měl reprezentačnímu manažerovi Petru Nedvědovi přislíbit případnou účast na MS v Praze. Ale to už tu taky párkrát bylo. V klíčový moment nezvedl telefon. Měl by o něj tedy národní tým pro velkolepý domácí šampionát vůbec usilovat? „Nevidím jediný důvod, proč s ním řešit reprezentační téma. Ani nemůžete říct, že by ho sám v minulosti odmítl, on ho jednoduše ignoroval,“ píše ve své části polemiky redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Ryšavý. „Pokud jedete od plínek něčí režim, byť osoby blízké – ba nejbližší, stáváte se na dotyčném závislý. Než to ze sebe strháte, chvíli to trvá,“ vyzývá naopak k pochopení niternějších důvodů komunikačních problémů Miroslav Horák.