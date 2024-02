Gólmani pro MS v Praze podle Sportu: ideál, jednička i další možnosti

Jak by podle názoru iSport.cz mohl vypadat výběr vyvolených brankářů pro květnové MS v Praze téměř 30 zápasů před koncem základní části NHL? • FOTO: koláž iSport.cz Do konce dlouhodobé fáze sezony NHL zbývá odehrát téměř třicet zápasů, během velké porce se může stát cokoli, včetně změn pracovních adres u řady hráčů. Trejdy se mohou týkat i českých brankářů, byť se neočekává, že by se předmětem obchodní transakce stal například Petr Mrázek či Lukáš Dostál. Právě s nimi (ovšem nejen s nimi) nyní navazuje či se chystá navázat užší kontakt reprezentační trenér gólmanů Ondřej Pavelec. Jak by podle názoru iSport.cz mohl vypadat výběr vyvolených pro květnové MS v Praze právě v tuhle chvíli?

Petr Mrázek (32) IDEÁLNÍ VOLBA Nehledě na postavení Chicaga Petr Mrázek prožívá zdařilý ročník. Nebýt jeho eskamotérských zákroků a stabilních výkonů, Blackhawks vyhrají sotva každý osmý zápas. Mít v Chicagu úspěšnost zákroků nad 90 procent je téměř zázrak. Je na něj spoleh a zůstává zdravý, což je oproti dřívějším rokům klíčová změna. V předstihu uzavřel nový dvouletý kontrakt, čistá hlava v podobě zajištěné budoucnosti může sehrát významnou roli v představeních na MS, na které by se vydal po sedmi letech. Je hodně zkušený, domácí šampionát by pro něj byl vrcholem kariéry. V reprezentaci šance na vysoké umístění je, v Chicagu nikoli. Navalit na něj pozici českého startéra nemůže být chyba. Zároveň však musí počítat s tím, že nemá nic předplacené.

Lukáš Dostál (23) IDEÁLNÍ VOLBA Je budoucností českého fortelu v brankovišti NHL. Například podle Tomáše Vokouna je Lukáš Dostál naším nejlepším brankářem současnosti. V Anaheimu si jej pečlivě piplají do budoucna, kdy by mě nahradit Johna Gibsona. Nechytá pravidelně, což se do jeho statistik částečně promítá. Národní tým potřebuje spolehlivou dvojku, připravenou kdykoli naskočit a případně převzít pozici prvního gólmana. Na to má. U Dostála je výhodou, že si ve 23 letech rozhodně nebude činit extra nároky.

Vítek Vaněček (28) IDEÁLNÍ VOLBA Po letech farmářské píle se dokázal prosadit do klece New Jersey, kde je stejně jako v minulé sezoně nejobsazovanějším gólmanem. Do Prahy by Vítek Vaněček dorazil jako nováček reprezentace, očekáváte tedy, že i přes pracovní adresu v NHL by nenamítal nic proti obsazení postu č. 3. S tím, že je možné úplně všechno a nikdy nevíte. Má to podmínku: neúčast Devils v play off, otázkou je, zda čekat na případné vyřazení v prvním kole SC.

Karel Vejmelka (27) DÁL VE HŘE Přišel o úřad jedničky, kterou mu nyní přihrálo zpět Ingramovo zranění. Na rozdíl od předchozího ročníku už tolik nekrade výhry (6 vítězství z 25 startů), byť jinak kopíruje předchozí dvě sezony. Chytal na dvou předchozích podnicích. U gólmana však potřebujete, aby vám vyloženě vychytal minimálně jeden duel v play off MS, čehož jsme se u Vejmelky zatím nedočkali. Jeho nominací byste nešlápli vedle, z druhé strany vás napadne, zda by si jiní nevedli lépe. Brát jej jako trojku je nesmysl.

Daniel Vladař (26) DÁL VE HŘE Rozhodně jméno k řešení. Calgary prožívá prachbídný ročník, vinu na brankáře však neházejte, dělají, co je v jejich silách a nevedou si zle. Pokud by nebyl k dispozici Vaněček, dvojka Flames může výborně posloužit jako třetí do party. Ale i u něj by platilo, že se během šampionátu klidně může vyšvihnout výš. Není důvod domnívat se, že to nezvládne.

David Rittich (31) DÁL VE HŘE Žolík? Může být. Pokud stavitelé pražského výběru smýšlí spíš konzervativně, na jejich radaru zimní objev nebude. První dva měsíce v sezoně dlel na farmě a vzhledem k solidnímu počtu Čechů mezi smetánkou se s ním nepočítalo. Děj pokročil a Rittich bude mít už brzy víc odchytáno než Vladař a možná i Dostál s Vejmelkou. Má to háček, Kings sebevědomě štrádují do play off. Pokud by realizační štáb měl k dispozici tři brankáře z NHL už na kempu, na rodáka z Jihlavy asi nebude čekat.

Tomáš Suchánek (21) DÁL VE HŘE Jedna z ústředních postav loňské stříbrné dvacítky si v jednom z nejhorších týmů AHL vede víc než dobře. Sedmnáct svých startů proměnil v jedenáct triumfů a v úspěšnost téměř 93 procent, což je obdivuhodný počin. Do hry o Prahu se může dostat ve chvíli, kdy by skvěle zvládl případný přípravný kemp, a v NHL došlo na kalvárii omluvenek.