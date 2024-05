Rulík o sestavě nemluví, ale plány naznačil trénink. Boj o místa začal

Pět finalistů extraligy se ve středu v Brně připojilo k reprezentaci a Radim Rulík má na ledě v podstatě dva týmy. Celkový počet hráčů: 37. Z téhle party trenér národního celku seskládá v neděli po Českých hrách nominaci na MS. Oficiálně nemá místo jisté nikdo, ani hráči ze zámoří. „Nevidím na tom nic špatného,“ řekl Ondřej Palát z New Jersey. Rulík si určitě nechá ještě několik míst volných na vývoj v NHL. Deník Sport a web iSport.cz nabízí pohled na tvorbu české soupisky.

Když si prohlížíte, jak Radim Rulík skládá útoky, podle jednoho se orientujete docela dobře. Jako kdyby hráče k sobě ládoval podle výšky. Na křídlech Jáchym Kondelík s Matějem Stránským, mezi nimi Radim Zohorna. Tři obři k sobě, tenhle plán vypadá celkem atraktivně. V O2 areně není klasický širokánský evropský led. Láká zkusit kila a centimetry u sebe.

Kouč má tři zápasy na to, aby si vyzkoušel všechny možnosti a nápady, které se zbytkem realizačního týmu upekl. Mimochodem, přibyli do něj i kouč Sparty Pavel Gross s Patrikem Augustou, který vede dvacítku. Štáb čítá celkem sedm trenérů, nikdy dřív nebyl širší.

Vedle sebe poletují i Tomáš Nosek s Ondřejem Palátem, kteří spolu hráli v New Jersey a s nimi bruslil Dominik Kubalík. „Takhle jsme začali, ale nepřebíhal bych. Avizoval jsem dopředu, že evropské jádro, které jsme si chystali, zatím trhat ještě nebudu. Takhle to zkusím a uvidíme. Variant je víc,“ pronesl Rulík.

Ale právě se Zohornou v lajně obrů a s Jakubem Vránou u Davida Tomáška s Ondřejem Kašem určité prolnutí zámoří a Evropy vidíte. Nahození možných plánů? Může být.

Na MS si nakonec zahraje jen 25 hráčů (3 brankáři a 22 do pole), takže velká část z 37 členů aktuálního reprezentačního kempu v Brně si start na velkém turnaji nepřipíše. Samotní hráči zápas o flek vnímají v klidu, i ti z NHL. „Konkurence je zdravá, každý maká a bojuje o místo. Nevidím na tom nic špatného,“ pravil Ondřej Palát. Neřeší, že mu kouč předem nic neslíbil: „Je to dobře, jsme tady, budeme pracovat. Doufám, že se do nominace dostanu.“

Stejně mluvil i Radko Gudas. Byl by šok, kdyby na šampionát nejel. Velká skupina? Nevidí problém: „Hned první trénink probíhal ve vysokém tempu. Konkurence je potřeba, aby tým byl dobrý a trenéři viděli, kdo si s kým sedne. Široký kádr podle mě není vůbec na škodu. Popereme se o místa.“

Tohle se Rulíkovi poslouchá hezky. Hráčům dopředu nastínil svoji vizi. V Brně se nebudou ladit detaily hotového týmu. Kdepak. Chce vidět nejvyšší výkon, zápas o pozice. „Oni vědí, o co jde. Před tréninkem probíhá dvacetiminutová příprava, kde ukazujeme i videa, herní situace. Věci, co bychom rádi viděli v zápase, chceme vidět už v tréninku. Bez nasazení to nejde,“ vysvětlil, jak si představuje turnaj v Brně.

„Když tady máte víc hráčů, je to v podstatě tréninkový zápas. Lajny většinou nastupují proti jiným formacím. Mají odpočinek jedna ku dvěma, někdy ku třem. Delší určitě ne. Možná se to nezdá, ale i v tomhle počtu jde trénink udělat. Prostoje jsou minimální,“ přidal Rulík. Nelže, na ledě nepostávají hloučky hráčů, všechno sviští.

I ve velkém počtu hráčů vidíte svižný trénink, kde si na konci hráče rozdělí trenéři do skupinek. Marek Židlický s beky piluje střelecké pozice, Tomáš Plekanec vhazování, Radim Rulík s Jiřím Kalousem další detaily, Ondřej Pavelec s brankáři ladí něco celý trénink a Pavel Gross s Patrikem Augustou všechno pozorují z tribuny.

Z nominace lze číst, že by si Rulík přál mít vyvážený počet praváků i leváků v obraně. Proto dostali pozvánku z finále praváci Jan Košťálek s Tomášem Kundrátkem.

Ve výsledku se dá čekat, že v neděli Radim Rulík představí víc jmen než 25. Může jich být klidně 29 (3 brankáři, 9-10 obránců a 15-16 útočníků). Ale příští týden v pátek, kdy šampionát začne, se soupiska zdaleka nenaplní.

Kdyby postoupil dál Boston, stoprocentně zůstane volné jedno místo pro Davida Pastrňáka, pro případ, že jeho Bruins vypadnou v další fázi. Předpokladem je, že na první zápas reprezentace zapíše šest až sedm obránců a dvanáct útočníků. Tím pádem tři nebo čtyři místa pravděpodobně zůstanou volná pro případ zranění či vývoj v zámoří a postupně se budou plnit.

Jak by mohly vypadat útoky Kaše Tomášek Vrána Flek M. Kovařčík O. Kovařčík Chlapík Špaček Červenka Palát Nosek Kubalík Zadina Sedlák Voženílek Lenc Kodýtek Kousal Stránský Zohorna Kondelík/Beránek

