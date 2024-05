Kubalík o sezoně v NHL: Spadl jsem do toho, nic příjemného. Teď jede nanovo

Špatný ročník. Málo gólů (11), prostoru na ledě. K tomu týmový neúspěch v podobě nepostupu Ottawy Senators do play off. Co s tím? Dominik Kubalík (28) bude po návratu ze zámoří tradičně rozhánět chmury na mistrovství světa. V úterý se zapojil do prvního tréninky Rulíkova výběru, do lajny dostal další borce z NHL – Tomáše Noska a Ondřeje Paláta.