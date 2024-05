Srovnání gólmanů pro MS: skokan z NHL bez nominace? Proč se (ne)hodí

Jaká je situace českých brankářů před startem mistrovství světa? • FOTO: Koláž iSport.cz

Vytáhl defibrilátor a oživil svou kariéru v NHL. Nečekaně, naprosto famózně. Brankář David Rittich zažil mezi českými maskovanými muži z elitní ligy jednoznačně nejlepší ročník. Los Angeles se o něj dokázalo opřít. „Když se postavil do branky, neměli jsme strach. Hrál fakt dobře, a to i poté, co nějakou dobu seděl na střídačce,“ chválil kouč Jim Hiller. Teď je rodák z Jihlavy volný, jeho Kings podlehli Edmontonu v prvním kole play off 1:4 na zápasy. Jak si vede ve srovnání se současnými reprezentačními gólmany? A co mluví proti jeho nominaci na blížící se mistrovství světa?