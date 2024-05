O Noska stál Boston: Manažer to ale zarazil. NHL v Praze? To je další sen

Vstup do Českých her národnímu týmu nevyšel • Pavel Mazáč / Sport

O mistrovství světa se Tomáš Nosek (31) pral jen jednou, před deseti lety, když zažil průlomovou sezonu v Pardubicích. Nakonec se do výběru Josefa Jandače nedostal. Pak odešel za moře. Vždycky hrál play off, před rokem mohl teoreticky dorazit taky, ale musel na operaci. Ani druhá šance ale nepřišla, do týmu pro Prahu 2024 se kouči Rulíkovi nevešel... V NHL odehrál 434 zápasů a zaplul do kolonky defenzivního specialisty. V národním týmu zkusil i přesilovku. „Dá se to přepnout,“ usmál se.

V New Jersey jste odehrál jen 36 zápasů. Z osobního pohledu jedna z nejtěžších sezon v NHL?

„Byla poznamenaná zraněním. Půlku sezony jsem nehrál, byla nutná operace a tím bych to asi uzavřel. Víc bych to ani nerozebíral. Když jste tak dlouho mimo hru, snažíte se naskočit do rozjetého vlaku, ale je to těžký. Ke konci sezony jsem se konečně rozehrál, což bylo znát jak na času na ledě, tak i trochu statistikách.“

Bavili jste se v klubu o Praze? New Jersey by tam mělo začínat příští ročník NHL.

„Jasně, probíralo se to tam. Jen mě se to zatím moc netýká, nemám smlouvu na další rok. Zahrát si NHL v Praze? To by byl další splněný sen.“

Padlo při výstupních pohovorech něco ve stylu, že vám ji Devils nabídnou?

„Padlo, ale to jsou pořád jen řeči. Slyšel jsem je už v minulosti a pak se na tom nic nepotvrdilo. Říkali mi, že jsou spokojeni a rádi by spolupráci prodloužili. Otázkou jen je, jestli je to pravda, nebo ne. (usměje se) A taky, jestli se dokážeme dohodnout. Před rokem jsem takhle čekal na Boston a nemluvil s ostatními kluby.“

Což se nakonec málem nevyplatilo, je to tak?

„Stálo mě to možná lepší smlouvu jinde, a jak v ostatních klubech hráči podepisovali, snižovala se šance, že se s někým domluvíme. Jestli mi nedají teď smlouvu dřív, nebudu už čekat tak dlouho jako před rokem.“

Před uzávěrkou přestupů o vás měl mít Boston prý zájem a chtěl vás získat od Devils. Je to pravda?

„Něco tam proběhlo. Zájem z Bostonu přišel, byl jsem zrovna po zranění a hrál nějakých sedm osm minut. Nebránil jsem se trejdu. Manažer za mnou ale přišel, že mě vyměnit nechce a dostanu víc času na ledě. To se nakonec taky stalo, dopadlo to tak, že jsem zůstal.“

Prioritou je tedy domluvit se dál v NHL?

„Samozřejmě.“

Přál jste Bostonu proti Torontu?

„Jasně, v Torontu znám jenom Kämpfíka pořádně, v Bostonu skoro každého. Přál jsem jim, aby šli dál. Jasně, že bych byl rád, aby kluci přijeli sem a pomohli nám na mistrovství světa. Na druhou stranu, šance vyhrát Stanley Cup je vždycky strašně těžká. Nikdy nevíte, co se může stát. Přeju jim, aby šli dál.“

V Brně jste si zahrál jen v jednom zápase, ale zato vás kouč Rulík zkoušel i na přesilovce, kam v NHL běžně nechodíte. Byla to velká změna?

„Každý útočník je rád, když si může zahrát přesilovku a jít do ofenzivy. V NHL mám roli, že se po mně chtějí jiné věci. Ale neznamená to, že bych se odnaučil hrát hokej. Dá se to přepnout.“

Tomáš Nosek v NHL