Kämpf je v Praze a chystá se na Finy: Mám druhou šanci o něco hrát

Ceněný pracant z Toronta se připojil ve čtvrtek k českému týmu. „Cesta trochu náročná, ale úplně špatný to nebylo. Cítím se dobře,“ komentoval svůj první trénink útočník David Kämpf. V Chomutově kdysi válel s Ondřejem Kašem, v Česku byli ofenzivním postrachem. Ale v NHL se z rodáka z Jirkova stal vlčák, který pronásleduje hvězdy. Podobná pozice se pro něj rýsuje i teď nedomácím mistrovství světa. Už jednou se k národnímu týmu připojil, před dvěma lety získal ve Finsku bronz.

Tehdy se vám v Helsinkách ztratila cestou na turnaj hokejová taška a objevila se díky sociálním sítím. Fanoušek ji našel, označil reprezentaci a věci byly u vás. Teď všechno dorazilo, jak mělo?

„Jasně, všechno v pohodě. Minule to nakonec taky nebyl žádný velký problém. Jen se taška někde zatoulala, dovezli mi ji. Jen teď to bylo snazší.“ (usměje se)

Těšil jste se do Prahy o to víc, že na vás tady čekal Ondřej Kaše?

„Známe se hodně dobře, jsme velcí kamarádi. Mám radost, že si s ním zahraju zase v jednom týmu. Povedlo se nám to spolu v Torontu i dřív v Chomutově. Těšil jsem se na něj.“

Hodně jste mu přál, aby překonal svoje zdravotní trable a vrátil se na co nejvyšší úroveň?

„Sledoval jsem ho celou sezonu v Litvínově, hrál skvělý hokej. Potěšilo mě, že odehrál skoro všechny zápasy, zdraví mu drželo, přál jsem mu to. Pro něj jen dobře.“

Ale probrat jste toho před tréninkem moc nestihli, že ne? Bylo vidět, jak při rozbruslení vám jede pusa a než se začalo makat, máte si hodně co říct.

„No jasně, připojil jsem se ke klukům ve čtvrtek. Je hodně věcí, které se musí udělat, zařídit. Nebyla moc času si popovídat, tak jsme aspoň pár věcí prohodili.“

Podle tréninku bylo vidět, že vás čeká role třetího centra, který bude mít na starosti i oslabení. S trenérem Rulíkem jste už všechno probrali?

„Myslím, že každý hráč tady má úlohu, na kterou je zvyklý ze sezony. Moje role bude podobná, na jakou jsem zvyklý z klubu. Asi se nic nezmění. Chceme hrát aktivně, což by nám mělo vyhovovat.“

Dá se už odhadnout, jestli si sednete s Matějem Stránským a Danielem Voženílkem?

„Kluci jsou silní, brusliví. Forček bude snad dobrý, mělo by to fungovat.“

Vypadáte jako hodně nepříjemná a tvrdá trojka.

„Uděláme všechno, co můžeme.“

Radim Rulík říkal, že se v realizačním týmu shodli, že vás chtějí vypustit hned v pátek na Finy. Dobrý pohled?

„Souhlasím, rychleji se dostanete do tempa. Zápas mi pomůže, abych se tady rychleji se vším srovnal. Doufám, že se budu zlepšovat den za dnem. Hodně se těším na mistrovství světa doma před našimi fanoušky. Snad se nám bude dařit.“

Vyřazení v sedmém zápase s Bostonem už přebolelo?

„V hlavě je pořád. Je to velké zklamání, v Torontu jsou od nás velká očekávání vždycky. Bohužel to zase nevyšlo. Nezbývá nám nic jiného, než se nachystat lépe na příští ročník. Série byla strašně vyrovnaná, rozhodovaly detaily, hrály proti sobě dva hodně kvalitní týmy.“

Není pak těžké pracovat s myšlenkou, že tohle všechno musíte nechat za sebou a hned se soustředit hlavou na MS v Praze?

„Ono to bolí, ale na druhou stranu, máte druhou šanci o něco hrát a zase se na něco těšit. Už v průběhu sezony probíhala s reprezentací komunikace, tak jsem počítal s tím, že asi nějaký telefon přijde. Nakonec zájem měli.“

V Torontu se hodně řeší, co bude s klubem dál po dalším brzkém konci v play off. Máte představu, jaká čeká současné jádro budoucnost?

„V Torontu média řeší tyhle věci pořád. (usměje se) Ale co se opravdu stane? Upřímně, nevím. Není tak jednoduché celý tým změnit, máte hodně kluků pod smlouvou, nejde nás všechny vytrejdovat.“

Můžete přiblížit, pod jakým tlakem je třeba v Torontu Mitchell Marner? Celou sezonu je eso, najednou v play off všude skáčou sestřihy, koho kde nedobruslil, co udělal špatně.

„Úplně za něj mluvit asi nemůžu. Ale tlak na tyhle TOP hvězdy je obrovský, do jeho kůže se vžít nedovedu. Ale myslím, že to cítit musí.“

Takže když tady řešíme, pod jakým tlakem bude Česko na MS doma, to je ještě pohoda, ne?

(usměje se) „Každý hráč tyhle věci snáší a bere jinak. Myslím, že jsem se s ním naučil žít. Úplně si tyhle věci nepřipouštím. Snažím se odvést co nejlepší výkon, pak se v klidu můžu podívat do zrcadla, když vím, že jsem odvedl maximum.“

Tím pádem jste se v Torontu i naučil sociální sítě nemít a telefon nebrat vůbec do ruky?

„Ale ne, normálně používám sociální sítě, jak jsem zvyklý. Nemažu nic na play off, nebo v nějakých výjimečných chvílích.“