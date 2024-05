Krejčí exkluzivně o Pastrňákovi a kritice kouče: Tyhle věci nemám rád

Sotva Boston oslavil postup přes Toronto do druhého kola Stanley Cupu, už musel přepnout a promýšlet, jak zastaví rozjetou Floridu v další fázi. V exkluzivním rozhovoru pro zimakpodcast.cz se David Krejčí vyjadřuje, jak prožíval cestu Bruins v infarktové koncovce a jak to vidí dál. Ikona klubu z Massachusetts se vyjadřuje k velmi překvapivé kritice kouče Jima Montgomeryho vůči Davidu Pastrňákovi po šestém duelu série. „Vyšlo jim to, ale nemám rád, pokud se o hráčích mluví takhle veřejně. Překvapilo mě to,“ říká k tomu šampion Stanley Cupu 2011 a svůj pohled ještě rozvíjí.