Hertl reprezentaci neposílí, Kämpf ano. Nedvěd: Víme, koho nahradí

Hertl svedl s Vegas v play off NHL sedmizápasovou bitvu proti Dallasu. Postoupili Stars, které vítězným gólem poslal do dalšího kola jiný Čech Radek Faksa. Reprezentace měla o letošní posilu Golden Knights velký zájem, ale zdravotní stav středního útočníka, který se vracel do hry až s koncem základní části, neumožnil jeho start na světovém šampionát.

„Klub to nedovolil,“ přikývl Nedvěd. „Tomáš je pro Vegas investicí na dalších šest let. Odehrál v play off velkou porci minut, ale jeho koleno není stoprocentní. Pro nás obrovská ztráta, na Tomáše jsme se těšili, ale bohužel to musíme respektovat.“

Zdravotní prohlídka v případě torontského Davida Kämpfa dopadla lépe. Defenzivní centr už míří do srdce Evropy, k týmu by se měl připojit na čtvrtečním tréninku.

„To už je pozitivnější,“ odfrkl si v tiskovém centru Nedvěd. „Je na cestě. S největší pravděpodobností by měl být zítra odpoledne v Praze.“

Otázky a odpovědi: Nominace na MS! Pohřební tiskovka, nároďák jako Třinec. Je tým starý? A proč nejedou…

Koho pracant z Maple Leafs vyšoupne ze zápasové sestavy, to generální manažer prozradit nechtěl. „Víme to,“ řekl pouze.

Je rád, že stresové období s výběrem hráčů má s celým štábem trenéra Radima Rulíka za sebou. Reprezentaci čeká v pátek od 20:20 úvodní střet s Finskem. Sestava je více méně uzavřená, pakliže Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou nevypadne v druhém kole z boje o Stanley Cup.

„Bylo to pro nás stresové, měli jsme hodně hráčů v nejistotě, ale teď už snad nervozita odpadne. Soustředíme se na Finy,“ předeslal Nedvěd těsně před startem prvního českého tréninku v Praze.