Zimák Q&A se Zbyňou Irglem i o příletu Pastrňáka a Zachy

Už jsou tady. David Pastrňák i Pavel Zacha přiletěli do Prahy, aby pomohli národnímu týmu v boji o medaili. A třeba i tu nejcennější. Sen českých fanoušků i kouče Radima Rulíka se tak splnil, reprezentace má na domácím šampionátu opravdu takřka maximální sílu. Jak se to projeví na celém týmu, jak zamíchat pětkami, ale taky co teď bude nejdůležitější pro Čechy pro klíčové duely na šampionátu? Na vaše otázky bude v živém vysílání Zimáku Q&A na YouTube deníku Sport odpovídat Zbyněk Irgl!