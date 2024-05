ANALÝZA: Kanada v TOP módu, Češi musí potvrdit nejlepší obranu turnaje

*Vysvětlivka: xGF (‚expected Goals For‘) = očekávané vstřelené góly; xGA (‚expected Goals Against‘) = očekávané inkasované góly; xGF% (‚expected Goals For %‘) = poměr očekávaných vstřelených a inkasovaných gólů.

Rychlý hokej

Na soupisce Kanady nenajdete jediného hráče, který by měl mít výraznější nedostatky v bruslení. České obránce i proto nečeká nic lehkého. Oproti takovému Švédsku preferuje Kanada jednodušší hokej. Seveřané disponují hodnotou 67,4 % v úspěšně kontrolovaných vstupech do útočné zóny, Kanaďané „pouze“ 56,9 %. Když to jinak nejde, volí jednoduché nahození s vysoce aktivním napadáním.

Tým Úspěšně kontrolované vstupy do ofenzivní zóny 1. Švédsko 67,4 % 2. USA 62,7 % 3. Slovensko 57,3 % 4. Kanada 56,9 % 5. Německo 56,8 % ... 9. Česko 50,6 %