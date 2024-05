Agent o Pastrňákovi: Na tlak je zvyklý. Chválí Červenku. Vrána a Kaše v NHL?

V českém týmu na MS má celkem sedm hráčů, které zastupuje. Včetně samotného krále, Davida Pastrňáka. Ale do jeho stáje patří také kapitán Roman Červenka. „Před ním smekám,“ říká dlouholetý agent Aleš Volek, který v rozhovoru pro iSport Premium mluví i o Jakubu Vránovi a jeho budoucnosti. Nebo Tomáši Hykovi, proč z Pardubic šel do Sparty, úhlavního rivala. Nejvíc se ale řeč, pochopitelně, točí kolem Pastrňáka. „Fanoušky miluje, atmosféru si užije,“ říká Volek.

Jednoho z VIP klientů na ledě nevidí. Útočník Jakub Vrána, jenž bude dnes hostem zápasového studia v rámci iSport TV, se do nominace nevešel. „Mrzelo ho to hodně. Z mého pohledu je to hráč, který by měl nároďáku co dát,“ reaguje Volek, který zastupuje vedle Červenky s Pastrňákem i Kempného, Špačka, Sedláka, Kämpfa a Kašeho.

Začněme logicky Pastrňákem. Bylo z vašeho pohledu jasné, že do Prahy dorazí?

„Pochopitelně pro něj bylo velké zklamání, že Boston vypadl. I já jsem věřil, že by letos mohli něčeho dosáhnout. I díky tomu, jak se semknuli v prvním kole proti Torontu. Výkonnost na to měli. Ale na druhou stranu jsem věděl, jak ho znám, že vždycky je pro něj národní tým srdcovou záležitostí. Takže jenom záleželo na jeho zdraví. Ale o ochotě reprezentovat nemá cenu ani debatovat.“

Což se jasně ukázalo.

„Myslím si, že by přijel i jinam než do Prahy. I když pochopitelně faktor domácího mistrovství taky sehrál roli.“

Jak zvládne mimořádnou pozornost? Nebude kolem něj moc velký blázinec?

„Kolem něj bude vždycky rušno. Je na to zvyklý. Ale celkově je tady tým dobře chráněný, aby se kluci mohli soustředit. V tom nebude problém. Navíc Pasta je velmi kontaktní, fanoušky miluje, takže si atmosféru určitě užije. Jsou pro něj velký motor.

Když jsem s ním pořizoval rozhovor na začátku sezony, tak říkal, že má dva cíle. Stanley Cup, nebo zlato ze šampionátu. Takže je hodně nažhavený, že?

„Pochopitelně. I díky tomu, že máme tři výtečné posily z NHL, tak vidím náš tým velmi dobře. Všichni věří, že úspěch může přijít. Zvlášť Pasta. Ten nikdy nedělá nic jen tak. Nebo na půl plynu. Určitě je přesvědčený, že mužstvo má sílu, aby udělalo pořádný výsledek.“

Což je to zlato.

„Ukažte mi tým, který by nechtěl vyhrát. (smích) Každopádně Pasta pro to udělá všechno.“

Byl problém s uvolněním? Šéfové Bruins nebyli úplně nadšení, že?

„Já jsem o tom s generálním manažerem Bostonu nemluvil, ale určitě zklamání bylo velké. Jistě se to promítnulo i do toho, jak vnímali, že by se