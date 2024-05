Gudas a vlna emocí: jako Simpsonovi! Tkachuk smekal, Řepka ho miluje

Video se připravuje ... Tohle umí jenom on. Český obránce Radko Gudas ví, jak správně zajet pod kůži. Veřejnost ho za to miluje, soupeři přímo nenávidí. Když vidíte, jak se k nim nelítostný vousáč řítí, vytane vám na mysl obrázek krvelačného loupežníka. A ve chvíli, kdy chytil během čtvrtfinále Američana Bradyho Tkachuka pod krkem? I leccos navíc… Posuďte sami.

Lukáš Dostál brankář Česka a Anaheimu „Vím, že pošťuchování mezi sebou mají i v NHL, kde se znají dlouho. Jsem rád, že je rozhodčí nechali, pro fanoušky zajímavé. Brady i Radko to berou. Po zápase si podají ruce, všechno zůstane na ledě. I když plno kluků určitě Gudyho moc nemusí.“

Radko Gudas obránce Česka a Anaheimu „Ale ne, žádný plán. Jen když ke mně přijede, já si to vždycky užiju. Už mi vyhrožoval, že se v zimě popereme. Klasika! Pokecali jsme si o létě, jaké bude, nebudu to moc rozebírat. Vždycky do sebe v zápase jdeme. Znám bráchu, super kluk a vím, že Brady je taky super chlap. Ale na ledě nikdy neznáte bratra, nedarujete nikomu ani centimetr.“

Roman Červenka útočník a kapitán české reprezentace „Myslím, že Gudy se o ně postaral a že to nebylo nic hrozného. Něco tam párkrát měl, možná bych od něj čekal i víc, nemyslím, že to bylo něco extra. Víme, jak umí být nepříjemný, nějaký souboj si Američani užili.“

Radim Rulík trenér Česka „Nebyl to taktický pokyn, ale oni se znají, tak Radko dobře ví, co na něj platí. Někteří naši kluci znají své soupeře z NHL velmi dobře, hrají proti nim. Řeknou si to, už vědí.“

Brady Tkachuk útočník USA a Ottawy „Je to jeho styl, rozumím mu. Mám to podobně. Asi mu to zafungovalo, patří mu kredit, hodně týmu pomohl.“

Jakub Voráček v průběhu přenosu bývalý kapitán nároďáku a útočník NHL „Výborná práce. Jak jsem řekl před zápasem – řezat, řezat, řezat. Oni budou frustrovaní, nejsou na to zvyklí, mají velké ego, jen tak dál.“

Tomáš Řepka bývalý fotbalista a známý tvrďák „Je to hráč přesně podle mého gusta. Umí správně přitvrdit, zjednat si pořádek a u soupeře má pořádný respekt. To jsem uměl taky... Vždycky jsem říkal, že takového hráče prostě potřebuje každé mužstvo. Gudase sleduju dlouho, patří mezi moje oblíbence. S Bradym si to pěkně rozdal.“