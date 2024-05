Švédsko: Tři hvězdní králové i bratr gólmana, kterého „vyštípal“ Dostál

Švédský kapitán srší energií, úsměvy i ofenzivními výpady. Absolutně u něj nepoznáte, jestli je obránce nebo křídlo. Držitel tří trofejí Jamese Norrise pro nejlepšího beka NHL (2012, 2015 a 2023) je vůbec prvním evropským obráncem historie NHL, který se dostal přes magickou hranici 100 bodů. V San Jose se mu to povedlo v sezoně 2022/23, z 82 zápasů měl 101 bodů (25+76). Podobný kousek naposledy předvedl Brian Leetch z Rangers před 32 lety! V rámci následující výměny do Pittsburghu pak figurovalo devět hráčů, mimo jiné Jan Rutta. Plus tři draftové volby.

Victor Hedman

33 let

obránce

Tampa Bay Lightning

Bilance na MS 2024: 8 zápasů, 7 bodů (1+6)

Bilance v NHL 2023/24: 78 zápasů, 78 bodů (15+63)

Přehled, brutální síla a jedinečné časování střílených přihrávek do brankoviště. Vítěze Stanley Cupu z let 2020 a 2021 pojí silné přátelství s Ondřejem Palátem. Před dvěma lety investovali přes americkou investiční společnost Argyle Green LLC do fotbalového Plymouthu, který v té době hrál třetí anglickou ligu. „Celý život jsem fotbalovým fanouškem a jsem nadšený, že jsem se k Plymouthu připojil jako investor,“ komentoval Hedman. Jedno zlato z MS už Hedman má (2017), o jeho stabilitě svědčí i to, že od roku 2016 byl šestkrát nominovaný na Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. Vyhrál v roce 2018. Má i Conn Smythe Trophy (2020) pro MVP Stanley Cupu.