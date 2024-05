Expres Nečas přivezl finále: Kubalík je v NHL nepochopený. Dáme dortík

Jste ve finále domácího šampionátu. Co za tím stojí?

„Po takovém turnaji je postup zasloužený, kluci hráli výborně. Já jsem tady nějaký čtvrtý zápas, neskutečná kabina i fanoušci. Tým máme stmelený, na ledě jdeme jeden za druhého. Není to o jedné lajně, hrajeme na všechny čtyři.“

A zvládli jste tak i divoké rodeo se Švédy.

„Ano, nejprve jsme dostali gól, vyrovnali, pak zase za dalších deset sekund inkasovali. Ale jak říkám, fanoušci za námi stáli, nebylo to tak, že bychom byli skleslí. Vyrovnali jsme na 2:2, druhá třetina pak rozhodla.“

Pro vás se čtyřmi body v tak klíčové fázi šampionátu životní zápas?

„Nevím, jestli životní, ale určitě semifinále tady v Česku bude jeden z těch lepších v mé kariéře.“

Proč vám to tolik jde?

„Hraju nejlépe, když se hokejem bavím, což teď tak mám na sto deset procent. Vždycky jsem o tomhle snil, hrát čtvrtfinále nebo semifinále před českým publikem.“

Plus těžíte z fungující chemie v útoku, že ano?

„Myslím si, že Kempfík (Kämpf) je výborný, ukazuje to každým zápasem v NHL. Do obrany i do útoku, vyhrává buly. Kubalda (Kubalík) je v zámoří za poslední sezonu nebo dvě trošku nepochopený. Není to hráč do čtvrté lajny. Potřebuje k sobě útočníky, kteří umí trošku s pukem, pak si to s nimi zvládne dát. Jsem za něj hrozně rád.“

Před finále si věříte?

„Poslední tři zápasy jsme hráli se silnými soupeři a vždy vyrovnaný, ne-li lepší hokej. Myslím, že je jedno, na koho půjdeme, bude to o nás.“

A co výhoda, že jste hráli semifinále dřív než nadcházející soupeř?

„Super, hlavně na hlavu. Jsme domácí, takže v tom to máme lepší. Kdybychom zlato urvali... (zasní se a pokračuje v původní odpovědi) Máme trošku víc času na pauzu. Když hrajete v osm, jdete spát někde okolo třetí hodiny, což není nejlepší.“

Takže můžete i slavit? David Pastrňák má narozeniny.

„Možná nějaký dortík, ale slavit chceme až zítra.“

Co říkáte na výkon rozhodčích, který znovu vzbudil nevoli?

„Nesmíme to řešit. Na turnaji je metr takto nastavený, párkrát jsme nevěděli, za co nás vyloučili. Rozhodčí asi ano.“

Když jste byl malý, ve „vašem“ Žďáru nad Sázavou mistři světa z roku 2010 ukazovali trofej, po které nyní sám prahnete. To si pamatujete?

„Byl jsem tam, když Vampi (Vampola), Rolas (Rolinek) a Kouky (Koukal) pohár dovezli. Neskutečná euforie! Teď máme šanci v Česku, což je ještě něco navíc. Musíme se připravit na poslední zápas.“

Motivuje vás zmíněný zážitek?

„Motivace je to neskutečná. Sníte o tom odmalička jako kluk, chcete vyhrát Stanley Cup a také mistrovství světa. Jsme v euforii, ale ještě není konec.“

