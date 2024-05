Dojatý Kempný: Lidi vidí, co se v týmu děje... Nečas už není žádné kůzle

Česko po 14 letech proletělo do finále mistrovství světa. Obránce Michal Kempný sváděl tvrdé bitvy před brankou, dělal hráz před Švédy, kteří se hrnuli na brankáře Lukáše Dostála. V jednu chvíli táhl brejk, po kterém dal Dominik Kubalík na 5:2. Výhra 7:3? Hodně sladká: „My v týmu cítíme, co se uvnitř děje. Před všemi smekám,“ rychle vykládal český bek.

Nasypat Švédsku sedm gólů a slavit teď postup do finále. Nejste z toho průběhu teď po zápase v šoku?

„Teď kde začít. (usměje se) V šoku asi nejsem, jen se zápas nezačal vyvíjet zrovna podle našich představ. Ale dvakrát jsme se do něj dokázali vrátit, pak nám to tam napadalo a byli jsme právem odměněni. Dřeli jsme nadoraz, žrali led střídání po střídání. Jsem strašně hrdý na celý mančaft, jak jsme k zápasu přistoupili.“

Švédové vás v úvodu docela zmáčkli. Po vašem vyrovnání na 1:1 dali rychle na 2:1, ale nesložili jste se. Tohle je nejlepší důkaz, jak je tým silný uvnitř?

„Od začátku turnaje jsme si říkali, že nás musí zdobit poctivost a pracovitost, že budeme pomáhat jeden druhému na ledě i mimo led. Lidi to určitě taky vidí, my v týmu cítíme, co se uvnitř děje. Před všemi smekám.“

Jde se obránci s těžkou hlavou do třetí třetiny, když vedete 5:3, ale víte, že proti je tým, který tohle dovede za dvě minuty smazat?

„Situace zrovna jednoduchá nebyla, ještě jsme tam šli v oslabení. A měli jsme jich až moc. Až na ten jeden gól jsme je celkem zvládli ubránit. Sedlo dal důležitý gól a pak Dosty... Jakmile tam něco prošlo, chytal tam všechno jak muffiny.“

Můžete přiblížit, jak bylo těžké bránit tým plný hráčů NHL s nejlepšími ofenzivními beky světa?

„Víme, co tam bylo za borce, extratřída. Jak se říká, dostávají zaplaceno big bucks. Myslím si, že rozhodla týmovost.“

A taky vichřice jménem Martin Nečas.

„Řádí od chvíle, co sem přijel. Sami to vidíte, pamatuju si ho jako mladého kluka v Brně, vyklubal se z něj neskutečný hokejista. Jezdí mu to, věří si. Je důležitou součástí našeho týmu a má i dobré jméno v NHL.“

Přitom v Kometě takové hubeňounké kůzle s košíkem, co?

„Už dávno ne. (usměje se) Je z něj skvělý hráč.“