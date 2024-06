Pohled do kabiny mistrů světa: Kustod popsal, jaký kdo je i drsné vtípky

Video se připravuje ... Viděli jste neskonalou euforii na ledě i záběry z rozjásané kabiny čerstvých světových šampionů a prožívali s nimi famózní úspěch. Oldřich Kopecký je mužem, který měl zlaté hochy dennodenně na očích, společně s kolegy Zdeňkem Šmídem a Petrem Šulanem vytvářeli národnímu týmu dokonalý servis, který mohou ostatní výběry závidět. V prostředí českého hokeje kustodská jednička pro iSport Premium a podcast Zimák pootevřela pokličku, upřímně a od srdce povyprávěla o tom, jací jsou mistři světa i mimo nasvícené jeviště. Jak se chovají v kabině, kdo je Honza Loket, kdo hraje jako Strauss, kdo je „pacient“ na brusle, kdo naopak naprostý pohodář, co by se pro druhé rozkrájel a dozvíte si i to, jaké drsné vtípky lítají mezi kustody a hráči. Zjistíte, proč tatranky už jsou v šatně podpultovkou nebo z jakých důvodů Oldřich Kopecký litoval Davida Pastrňáka. Chybět nemůže ani charakteristika kouče Radima Rulíka. Tady je malá ochutnávka…

Pavel Zacha „Na Pavlíka jsem měl vždycky hroznou slabost. Poznal jsem ho už na osmnáctkách. Ale ještě než jsem ho stihl poznat, už jsem slyšel, že si vymýšlí, že je náročný, že chce tohle a tohle. Od té doby se držím pravidla: Jak někoho nepoznáš osobně, nemůžeš ho hodnotit… Lidi mu tu nakládali, že nechce na mistrovství a podobně, vždycky k tomu měl však svůj důvod. Za mě suprový, vstřícný kluk. Kdyby ho lidi viděli, jak to prožívá, jak moc si přeje udělat radost českému národu… Má vytetovaného českého lva, to by si asi nenechal udělat pro nic za nic. Mám ho strašně rád. Potkal jsem se s jeho rodiči a…"

Tomáš Kundrátek „Tak to je megadémon. Známe se strašně dlouho. Ještě než jsme byli zlatí, říkám mu: A ne že zase budeš vytahovat to svoje břicho… Všude vytahuje triko. Ale strašně mě překvapil. On už play off hrál skvěle, ale na začátku sezony se taky dostal na tribunu. Asi než se zotavil z přestupu z Brna do Třince. Odehrál neskutečné mistrovství, ani bych to nečekal. On je pro každou srandu a i k nám se chová výborně. Jde do všeho naplno. Na ledě a stejně tak i potom, když se jde slavit. Dobírali jsme si jeho a Kempese. Říkali jsme jim: Teďka si hrajete na kamarády a před čtrnácti dny jste do sebe řezali jak hluchý do vrat.“

David Pastrňák „Pasta je člověk, který kdyby měl hrát hokej za deset korun, bude ho hrát pořád stejně. On je furt vysmátej, šíří kolem sebe pozitivní energii. Klukům říká: Hoši, mně to nelepí, góly nedávám, ale vždyť to není potřeba, dáváte je vy. Já ho dám, až bude potřeba… Do puntíku to splnil. Říkal jsem mu: Dejve, ty si ani neumíš představit, co tohle pro lidi znamená. A on: Olďásku, já si to ku… umím představit! Já to vím… Mně ho až bylo líto. Furt. Ten kluk nemá chvilku klidu. A když si myslí, že ho má, přijdu za ním já, nebo Šuli a Šmíďák a neseme mu něco k podepsání. A on: Hoši, tak já si jdu k vám sednout na pivo, abych měl konečně klid a vy mě prudíte, že chcete něco podepsat…“

David Špaček „Neznal jsem, ale on je to samé jako bych viděl starýho Špágra. I když je mladý, třetinku plzeňskýho si rád dá. Byl nejmladší, moc se neprojevoval, ale přišel, pokecal, řekl ty svoje dvě, tři věty: Jak se máš? Jak ses vyspal? Dostal zásadní roli na přesilovce a bylo vidět, že má ze spoluhráčů respekt. Kolikrát jsem mu říkal: Špágr, ser na ně a normálně vystřel… Měl napřaženo a stejně radši nahrál. Ale super borec pro Českou republiku do dalších let. Skromný kluk, Jarda by ho jinak sestřelil. Když jsme pro něj byli ve Vídni na letišti, táhl tři bágly, obrovské množství hokejek a dělal si starosti, omlouval se nám, kolik tahá zavazadel.“