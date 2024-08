Mrázek o své roli při MS: Přece nebudu Dostyho vyhánět z brány?

Na rok 2024 těžko zapomene. V NHL zapsal velmi dobrý ročník, po sezoně v Chicagu pomohl ke zlatu na šampionátu v Praze. Z víru titulových oslav přestoupil do víru veselek. Petr Mrázek si vzal dlouholetou přítelkyni Sáru, nedlouho poté dostal nominaci do Chorvatska na svatbu roku Davida Pastrňáka s jeho Rebeccou. Bude na co vzpomínat. „Dodneška nemůžu uvěřit, že jsme v Praze vyhráli,“ usmívá se v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Mnozí v něm viděli jasnou jedničku na šampionátu. Zkušenou, protřelou, na potřebné úrovni. Ondřej Pavelec vsadil na jinou volbu. Reakce Petra Mrázka? Naprosto profesionální. „Když přijedu na repre, ať už dostanu jakoukoli roli, musím jí dát sto procent. Buď na ledě při chytání, anebo v pozici náhradníka vytvářet potřebnou pohodu a podporu tomu, kdo chytá,“ vykládá 32letý gólman. V NHL jej čeká už třináctá sezona, útočí na česká maxima. „Letí to neskutečně,“ nechápe.

Specifické jaro a léto, není-liž pravda?

„Úžasný léto! Před týdnem nám Kuba Voráček předával maketu O2 areny, vzpomínali jsme, hned mi naběhla husí kůže. Svatby se taky povedly, byly to spíš pohodové párty. Jak moje, tak Pastova. Do toho jsme trochu cestovali, začala příprava na další sezonu, takže skutečně nabitý prázdniny.“

Která svatba byla náročnější? U své vlastní člověk bývá docela na pozoru, aby vše klapalo, u Pastrňákovy veselky jste se mohl víc rozjet a odpočinout, nebo ne?

„Nevím, jestli se Pastova svatba dá označit za odpočinkovou… (usmívá se) Měl ji delší, třídenní. Což není špatný. Na druhou stranu, já měl na svatbě příbuzné (známé) ze Slovenska a ti za to dokážou vzít. Ukázali, že jsou z trochu jiného těsta než my. Nedovedu si představit, že by je měl Pasta na své svatbě. Zeptejte se Nečiho, proklínal mě, že jsem ho dal ke stolu s nimi… (směje se) Ale jo, něco málo si pamatuje…“

Pojďme se znovu vrátit k mistrovství světa, co vám vytane na mysl ze všeho nejdřív?

„Naše parta, kterou jsme si vytvořili. To byl základ úspěchu. Jasně, že to musí klapnout na ledě, ale podstatou je mít vztahy mezi sebou. Včetně všech lidí kolem, jako jsou maséři, kustodi, fyzioterapeuti. Perfektně jsme si sedli i s trenéry. Kohokoli se zeptáte, poví vám, že jsme tahali za jeden provaz. Po Brně tomu nikdo nevěřil, řešilo se, jaká vůbec budeme parta, sám víte, kolik nás na turnaji před Prahou bylo. Kolem čtyřiceti. Každý byl v nejistotě, podobně jako to bývá na předsezonních kempech NHL.“

Pravda, pár dnů před vstupem do MS vzduch nebyl nejčistší. Kdy se to začalo obracet?

„Po Brně jsme v neděli večer jeli domů a potkali se v úterý v Praze. Tam nastala důležitá chvíle pro nás všechny. Dali jsme si společnou týmovou večeři na Kampě, následně si šli trenéři po svých a my taky. Ne že bychom šli pařit a