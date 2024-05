MS U18 ONLINE: Česko - Slovensko 1:1. Titlbach vyrovnal, boj o semifinále

Čeští hokejisté do 18 let hrají na závěr základní skupiny B o druhé místo • iihf.com

Gólman Jakub Milota se činí v brance české reprezentace do 18 let • iihf.com

Čeští hokejisté obsadili na mistrovství světa do 18 let ve Finsku druhé místo ve skupině B a ve čtvrtečním čtvrtfinále se dnes utkají v derby se Slovenskem, které zachránilo postup do play off drtivým vítězstvím 11:1 nad Norskem. Utkání začíná v 13:45. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.