MS v hokeji 2026: Program, výsledky, skupiny a český tým
89. mistrovství světa v ledním hokeji se bude konat ve Švýcarsku od 15. do 31. května 2026. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku od 20:15. Posledním soubojem ve skupině bude derby proti Slovensku. Program, skupiny a další informace o tomto turnaji naleznete v článku.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko - Česko (Pátek 15. května, 20:15)
- Slovinsko - Česko (Sobota 16. května, 20:15)
- Česko - Švédsko (Pondělí 18. května, 20:15)
- Česko - Itálie (Středa 20. května, 16:15)
- Slovensko - Česko (Sobota 23. května, 16:15)
- Česko - Norsko (Pondělí 25. května, 16:15)
- Česko - Kanada (Úterý 26. května, 20:15)
Kompletní program a výsledky MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|Fáze / Skupina
|Finsko – Německo
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – USA
|- : -
|Skupina A
|Švédsko – Kanada
|- : -
|Skupina B
|Dánsko – Česko
|- : -
|Skupina B
|Rakousko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Finsko – Maďarsko
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|Slovensko – Norsko
|- : -
|Skupina B
|Kanada – Itálie
|- : -
|Skupina B
|Slovinsko – Česko
|- : -
|Skupina B
|USA – Británie
|- : -
|Skupina A
|Rakousko – Maďarsko
|- : -
|Skupina A
|Německo – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|Itálie – Slovensko
|- : -
|Skupina B
|Švédsko – Dánsko
|- : -
|Skupina B
|Norsko – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Finsko – USA
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Německo
|- : -
|Skupina A
|Kanada – Dánsko
|- : -
|Skupina B
|Česko – Švédsko
|- : -
|Skupina B
|Lotyšsko – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|Maďarsko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Itálie – Norsko
|- : -
|Skupina B
|Slovensko – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Švýcarsko – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|USA – Německo
|- : -
|Skupina A
|Česko – Itálie
|- : -
|Skupina B
|Švédsko – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Finsko – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Norsko – Kanada
|- : -
|Skupina B
|Dánsko – Slovensko
|- : -
|Skupina B
|Maďarsko – Německo
|- : -
|Skupina A
|Finsko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Kanada – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Itálie – Švédsko
|- : -
|Skupina B
|USA – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Maďarsko
|- : -
|Skupina A
|Německo – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|Dánsko – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Slovensko – Česko
|- : -
|Skupina B
|Švédsko – Norsko
|- : -
|Skupina B
|Lotyšsko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Finsko – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|Dánsko – Itálie
|- : -
|Skupina B
|Kanada – Slovensko
|- : -
|Skupina B
|USA – Maďarsko
|- : -
|Skupina A
|Německo – Británie
|- : -
|Skupina A
|Česko – Norsko
|- : -
|Skupina B
|Slovinsko – Itálie
|- : -
|Skupina B
|Maďarsko – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|USA – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Finsko
|- : -
|Skupina A
|Norsko – Dánsko
|- : -
|Skupina B
|Slovensko – Švédsko
|- : -
|Skupina B
|Česko – Kanada
|- : -
|Skupina B
|Čtvrtfinále (Curych)
|- : -
|Play off
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|- : -
|Play off
|Čtvrtfinále (Curych)
|- : -
|Play off
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|- : -
|Play off
|Semifinále
|- : -
|Play off
|Semifinále
|- : -
|Play off
|O 3. místo
|- : -
|Play off
|Finále
|- : -
|Play off
Složení základních skupin na MS v hokeji 2026
|Skupina A (Curych)
|Skupina B (Fribourg)
|USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie
|Kanada, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie
Kde se hraje MS v hokeji 2026? (Stadiony a města)
MS v hokeji 2026 se odehraje ve Švýcarsku. Skupinu A bude hostit Curych a skupinu B, včetně českého týmu, přivítá Fribourg. Finále se odehraje v curyšské Swiss Life Areně 31. května od 20:20.
Vstupenky na MS v hokeji 2026 (Ceny a prodej)
Prodej lístků odstartoval už 8. září 2025 a v tuto chvíli běží druhá vlna. Ceny vstupného na zápasy v základních skupinách začínají na 29 francích (přibližně 770 Kč) a mohou se vyšplhat až na 350 franků (9 250 Kč). U vyřazovacích bitev si fanoušci samozřejmě připlatí. Kapacita hal se rychle vyprazdňuje, s nákupem se tedy vyplatí pospíšit. Oficiální vstupenky můžete pořídit zde.
Herní systém a formát turnaje
Šampionátu se účastní 16 celků rozdělených do dvou osmičlenných skupin, v nichž se utká každý s každým. Čtveřice nejlepších z obou tabulek postoupí do čtvrtfinále, kde na ně čeká vyřazovací systém „křížovým pravidlem“ (1A–4B, 2A–3B, 1B–4A, 2B–3A). V play off rozhoduje o postupu vždy jediný duel.
Maskot MS v hokeji 2026: Vrací se kráva Cooly
Stejně jako v roce 2009, kdy Švýcarsko hostilo světovou elitu naposledy, se vrací populární maskot Cooly. Tato kráva symbolizuje tradiční švýcarské hodnoty: dobrosrdečnost, sportovního ducha, sepětí s přírodou a úctu k tradicím.
Konečné pořadí minulého MS v hokeji (2025)
|Pořadí
|Tým
|1.
|USA
|2.
|Švýcarsko
|3.
|Švédsko
|4.
|Dánsko
|5.
|Kanada
|6.
|Česko
|7.
|Finsko
|8.
|Rakousko
|9.
|Německo
|10.
|Lotyšsko
|11.
|Slovensko
|12.
|Norsko
|13.
|Slovinsko
|14.
|Maďarsko
|15.
|Kazachstán (sestup)
|16.
|Francie (sestup)
Historie a medailisté MS v hokeji
Vůbec první světový šampionát se uskutečnil v roce 1920 a ovládla ho Kanada, zatímco Československo vybojovalo bronzové medaile. Právě kolébka hokeje se v úvodních dvou dekádách těšila absolutní dominanci. Po druhé světové válce se dočkali prvního triumfu také Čechoslováci, kteří ovládli domácí mistrovství v Praze roku 1947 a úspěch zopakovali i o dva roky později. Přesto zůstávali hlavní silou Kanaďané, kteří do roku 1961 přidali dalších osm prvenství.
Mezi lety 1963 a 1990 následovala éra totální nadvlády sovětské sborné, kterou o zlato připravilo pouze čtyřikrát Československo a jednou Švédsko. Od devadesátých let se vítězové pravidelně střídají. Jediným týmem v novodobé historii, který dokázal triumfovat třikrát v řadě a zkompletovat zlatý hattrick (1999–2001), je Česká republika.
Často kladené dotazy k MS v hokeji 2026 (FAQ)
Ve které skupině hrají Češi na MS v hokeji 2026?
Český národní tým odehraje své zápasy v základní skupině B, jejímž domovem bude BCF Aréna ve švýcarském Fribourgu. První duel vypukne v pátek 15. května ve 20:15 proti Dánsku.
Kdo je nejúspěšnějším týmem v historii MS v hokeji?
Historické tabulky vede Kanada s celkovým počtem 53 medailí (28 zlatých, 16 stříbrných a 9 bronzových).
Kolik medailí má Česko (a Československo) z MS v hokeji?
Dohromady získalo Česko a Československo úctyhodných 48 cenných kovů z celkem 88 odehraných šampionátů (13x zlato, 13x stříbro, 22x bronz).
Jaké je motto a hymna MS v hokeji 2026?
Oficiálním heslem turnaje je „Time to shine“ (Čas zazářit). Stejnojmennou hymnu mistrovství nazpíval švýcarský zpěvák Bastian Baker.