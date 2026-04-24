Česko - Rakousko 4:0. Špaček řídil pohodlnou výhru, trefil se i Marcel
Čeští hokejisté porazili Rakousko 4:0 a vyhráli i čtvrtý přípravný zápas před květnovým mistrovství světa ve Švýcarsku.. Zápas měl začít v 17:00, ale kvůli poplachu v Horácké aréně se nečekaně se zpozdil. Češi své góly rozdělili do všech tří třetin. Skóre otevřel v přesilové hře David Tomášek, na kterého navázal dvěma góly Michael Špaček. V závěru pečetil výsledek Marcel Marcel. Čisté konto si připsal brankář Petr Kváča. Po utkání by měl trenér Radim Rulík oznámit nominaci na následující Fortuna Hockey Games hrané v Českých Budějovicích. Na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour by již měli startovat i hráči ze zámořských soutěží.
Oba trenéři oproti čtvrtečnímu souboji mírně pozměnili sestavu, Rulík měl k dispozici jen 11 útočníků. Lehce zraněný Flek zůstal i z preventivních důvodů mimo hru.
Češi měl od první minuty výraznou převahu, velké šance si ale nevytvářeli. Aktivní byl zejména Kubalík, který několikrát prověřil brankáře Kickerta. Nejblíže k otevření skóre byl v 10. minutě. Když se Kubalík neprosadil sám, podepsal se asistencí pod Tomáškův gól v první přesilové hře zápasu. Útočník Färjestadu tak navázal na vydařený předešlý duel, v němž si připsal tři body.
Brankář Kváča byl v první třetině prakticky bez práce. Jeho připravenost hosté otestovali ve 23. minutě. Scherzer s Wallnerem ale vyrovnat nedokázali. Zvýšit vedení českého týmu mohli následně Špaček s Měchurou, podruhé se ale stav měnil až v 28. minutě, kdy se po Beránkově střele a sérii odrazů puku o hokejky radoval z druhé branky Špaček. I on navázal na gólový úspěch ze čtvrtka.
Útočník Sparty byl blízko dalšího gólu ve 42. minutě, kdy jeho střela prošla za Kickertova záda. Puk ale skončil vedle pravé tyčky. Následně si rakouský brankář poradil i s další Kubalíkovou střelou po Pyrochtově ideální přihrávce. Špaček se nakonec druhé branky dočkal v 46. minutě, kdy po třech sekundách bleskově tvrdou střelou ukončil přesilovou hru.
Umocnit vítězství v poklidu hrajícího českého týmu mohl Kantner nebo Beránek, podařilo se to ale až v 57. minutě Marcelovi, který si připsal premiérovou reprezentační trefu.