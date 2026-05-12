Česká sestava pro MS: Blümel s hvězdami Pardubic, Melovský mezi střelci. A kdo bude jednička?
Vybráno, nominováno a dnes se letí. Směr Bern, odkud bude národní tým dojíždět autobusem do půl hodiny vzdáleného Fribourgu. V něm sice panuje hokejová horečka po obrovských oslavách premiérového ligového titulu, ovšem taky hotelová omezenost. V pátek Češi skočí do šampionátu bitvou s Dány, v jaké sestavě? Program MS v hokeji 2026 >>>
Pět týdnů ladili sestavu na kempech i při zápasech s méně či více seriózními soupeři. Protočili desítky hráčů, nashromáždili kýbl omluvenek, jak už to v olympijské sezoně bývá. Ač to z vedení týmu nikdo natvrdo nepřizná, do Švýcarska vezou družinu, o jejímž složení měli jiné představy. Zvlášť na brankářském postu. Radim Rulík a spol. po nedělní nominaci znovu začnou vařit menu, z nějž by měl rezultovat hokejový pokrm s co největší akceschopností vůči papírovým favoritům. K nim Češi nepatří, absenci klasických hvězd typu Pastrňáka a Nečase musí nahradit stmelenou armádou, v níž každý ze sebe vymáčkne ještě víc, než si myslí, že v sobě má.
Bez gólmanů ze zámoří
Brankářskou jedničkou Dominik Pavlát z Ilvesu Tampere, nově z Kladna? Hloupost, určitě ne, řekli byste si ještě před dvěma týdny, možná před pár dny. Jenomže počet uvažovaných možností v NHL se začal limitně a nebezpečně blížit nule. Spolehnutí se na to, že minimálně jeden gólman z nejlepší ligy kývne a bude zavčasu k dispozici, se postupně proměnil v doufání, které nevyšlo.
Padla dokonce i sázka na tradičního účastníka Karla Vejmelku, jenž poprvé po dlouhé době odmítl. V tu chvíli vám začne být jasné, že máte zaděláno na nepříjemnost. Daniel Vladař u Flyers dochytával play off s poraněnou rukou, v tom případě není úplně fér žádat jej, aby vám vytrhnul trn z paty. Ve hře