Černoch nechápal písknutí a řval na sudí! Proč schytal Ščotka tvrdý trest?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Jedna třetina, a taková divočina! Jestli jste si po českém zápase se Slovinci na mistrovství světa v hokeji říkali, že tomu něco scházelo, tak tentokrát tedy ne. Tři české góly, rvačka, vyloučení do konce, k tomu ještě jeden sporný gól. Fanoušci v hale BCF opět vytvořili skvělou atmosféru. A prožili si rozdílné emoce. Když sudí vysvětlil, že gól na 2:0 neplatí, pískali. Když pak na kostce naskočilo naopak 3:0, vyskočili radostí ze sedaček. Zápas skončil pro obránce Jana Ščotku, který vyfasoval trest do konce utkání. Utkání sledujte ONLINE ZDE>>>
Útočník Jiří Černoch se rozjel směrem k rozhodčím a z plných plic řval. To přece musí být gól! Švédský brankář puk pokryl, jenže potom mu pomalinku vyklouznul.
Tak ho karlovarský poctivec došťouchnul. Jenže sudí si pak stoupl před box časoměřičů a do mikrofonu pravil: Puk byl pokrytý. Fandové kroutili hlavou. Opravdu? Jak to?
Ani fanoušci, kteří po první třetině chodili po chodbě, tomu pořád nemohli uvěřit. Proč sudí Černochův gól neuznal. Nechápal ani Dominik Kubalík.
„Spousta situací byla zajímavých, ale to už je jedno. Měli jsme skvělý nástup, oni se vrátili přesilovkami, v nich jsou silní. Nesmíme faulovat," reagoval český útočník.
Marné byly protesty. Ale za chvíli se krásně trefil kanonýr Dominik Kubalík a i tak to bylo 2:0.
„Snažím se vždycky vystřelit co nejrychleji. Věděl jsem, že signál takhle zahrajeme, že jak mi to přijde, tak to takhle zkusím," říkal Kubalík do mikrofonu ČT po první pauze.
Pak přišlo další drama. Jakub Flek, jenž po ledě jezdí jako motorová myš, došťouchnul puk do branky. Vystartoval k mantinelu, zaťal pěst a vyskočil na plexisklo.
Sudí hned ukázali, že platí. Ale pak nastala mela. Jeden ze Švédů zalehl Daniela Voženílka, což nechtěl tolerovat obránce Jan Ščotka. Jako správný ochránce se šel bít za tým.
Takže ho krosčekoval. Na světelné tabuli mezitím svítilo pořád 2:0, třetí gól nejdříve nepřibyl. Rozhodčí se šli radit k videu. Verdikt? Trest do konce pro Ščotku. Ten pomalu odjížděl z ledu, ledaři mu otevřeli zadní mantinel. Tam na něj počkal kondiční kouč Michal Hamršmíd a vzal ho do kabiny.
Čeští příznivci pak ocenili, že na tabuli přibyla trojka. A zatleskali.
Pro Ščotku rychle pro skončila první třetina. Byl to pro něj první zápas na šampionátu, a hned ta krátký... „Zakrok je jasný. Rozhodčí ani nemohl jinak trestat, bylo to hokejkou přímo do obličeje. Pět plus do konce, tečka,“ hodnotil následně ve vysílání ČT Sport David Pospíšil.
Ale na ledě neskončilo. Drama pokračovalo, ale tentokrát už ve švédských barvách. Dva slepené góly do českých hlav vkradly obavy o výsledek. Drama pokračuje.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0