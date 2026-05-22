Česko vs. Slovensko v TV: Kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?
Pátý zápas českých hokejistů nabídne pikantní souboj proti Slovensku. Federální derby bude jedním z rozhodujících duelů ve skupině B a v případě výhry by se Češi probojovali na druhé místo. Zápas začíná v sobotu v 16:20. Kde sledovat bitvu Česko vs. Slovensko živě? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
|Datum: sobota 23. května (16:20)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Slovensko v TV?
Českou reprezentaci čeká pátý zápas na mistrovství světa, ve kterém se utkají proti Slovensku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Slovensko začíná v sobotu 23. května od 16:20.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko – Česko 1:4
- Slovinsko – Česko 3:2p
- Česko – Švédsko 4:3
- Česko – Itálie 3:1
- Slovensko – Česko, sobota 23. května, 16:20
- Česko – Norsko, pondělí 25. května, 16:20
- Česko – Kanada, úterý 26. května, 20:20
TV program na MS v hokeji 2026 v sobotu 23. května 2026
|12:20
|USA – Lotyšsko ONLINE
|ČT sport
|12:20
|Dánsko – Slovinsko ONLINE
|ČT sport Plus
|16:20
|Švýcarsko – Maďarsko ONLINE
|ČT sport Plus
|16:20
|Slovensko – Česko ONLINE
|ČT sport
|20:20
|Německo – Rakousko ONLINE
|ČT sport Plus
|20:20
|Švédsko – Norsko ONLINE
|ČT sport
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|22:9
|11
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Slovenska
Česká reprezentace se se Slovenskem potkává pravidelně během mistrovství světa, případně v přátelských zápasech. Z posledních deseti vzájemných střetnutí celkem devětkrát triumfovali Češi. Naposledy tomu tak bylo při loňském přípravném utkání, ze kterého si odnesli výhru 2:1.
|Datum
|Zápas a výsledek
|25. 04. 25
|Česko – Slovensko 2:1
|24. 04. 25
|Česko – Slovensko 4:0
|27. 04. 24
|Slovensko – Česko 1:4
|26. 04. 24
|Slovensko – Česko 2:4
|12. 05. 23
|Slovensko – Česko 2:3
|21. 04. 23
|Česko – Slovensko 3:2
|20. 04. 23
|Česko – Slovensko 5:1
|23. 04. 22
|Slovensko – Česko 3:4
|21. 04. 22
|Slovensko – Česko 3:1
|01. 06. 21
|Slovensko – Česko 3:7