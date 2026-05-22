Předplatné

Česko vs. Slovensko v TV: Kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?

Čeští hokejisté se radují z výhry
Čeští hokejisté se radují z výhryZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Češi se radují z gólu proti Itálii
Jakub Flek po neproměněné šanci
Čeští fanoušci během zápasu proti Itálii
Dominik Pavlát vychytal výhru proti Italům
5
Fotogalerie
Otakar Plzák
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

Pátý zápas českých hokejistů nabídne pikantní souboj proti Slovensku. Federální derby bude jedním z rozhodujících duelů ve skupině B a v případě výhry by se Češi probojovali na druhé místo. Zápas začíná v sobotu v 16:20. Kde sledovat bitvu Česko vs. Slovensko živě? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Česko vs. Slovensko na MS v hokeji 2026

Datum: sobota 23. května (16:20)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Slovensko v TV?

Českou reprezentaci čeká pátý zápas na mistrovství světa, ve kterém se utkají proti Slovensku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Slovensko začíná v sobotu 23. května od 16:20.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

TV program na MS v hokeji 2026 v sobotu 23. května 2026

12:20USA – Lotyšsko ONLINEČT sport
12:20Dánsko – Slovinsko ONLINEČT sport Plus
16:20Švýcarsko – Maďarsko ONLINEČT sport Plus
16:20Slovensko – Česko ONLINEČT sport
20:20Německo – Rakousko ONLINEČT sport Plus
20:20Švédsko – Norsko ONLINEČT sport

Skupina B na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada4310022:911
2Slovensko4310016:711
3Česko4301013:810
4Norsko4201114:87
5Švédsko4200218:116
6Slovinsko401127:173
7Dánsko400045:200
8Itálie400042:170

    H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Slovenska

    Česká reprezentace se se Slovenskem potkává pravidelně během mistrovství světa, případně v přátelských zápasech. Z posledních deseti vzájemných střetnutí celkem devětkrát triumfovali Češi. Naposledy tomu tak bylo při loňském přípravném utkání, ze kterého si odnesli výhru 2:1.

    DatumZápas a výsledek
    25. 04. 25Česko – Slovensko 2:1
    24. 04. 25Česko – Slovensko 4:0
    27. 04. 24Slovensko – Česko 1:4
    26. 04. 24Slovensko – Česko 2:4
    12. 05. 23Slovensko – Česko 2:3
    21. 04. 23Česko – Slovensko 3:2
    20. 04. 23Česko – Slovensko 5:1
    23. 04. 22Slovensko – Česko 3:4
    21. 04. 22Slovensko – Česko 3:1
    01. 06. 21Slovensko – Česko 3:7

    Začít diskuzi

    Hokej 2026

    Česká hokejová reprezentace
    MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

    Česká hokejová extraliga

    Přestupy v Extralize ONLINE

    NHL

    Přestupy NHL

    Hokej výsledky * Reprezentace

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů