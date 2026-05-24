Česko – Norsko v TV: Kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?

Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Česká hokejová reprezentace si ve federálním derby proti Slovensku vybojovala jistotu čtvrtfinále na mistrovství světa. Nyní ji čeká Norsko, které se z outsidera turnaje vyprofilovalo v houževnatého soupeře bojujícího o postup do vyřazovací fáze. Zápas začíná v pondělí 25. května v 16:20. Kde sledovat Česko – Norsko živě? Program MS naleznete ZDE>>>

Datum: pondělí 25. května (16:20)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Norsko v TV?

Českou reprezentaci čeká šestý zápas na mistrovství světa, ve kterém se utkají proti Norsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Norsko začíná v pondělí 25. května od 16:20.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

TV program na MS v hokeji 2026 v sobotu 23. května 2026

16:20USA – Maďarsko ONLINEČT sport Plus
16:20Česko – Norsko ONLINEČT sport
20:20Německo – Velká Británie ONLINEČT sport Plus
20:20Slovinsko – Itálie ONLINEČT sport

Skupina B na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada5410025:1014
2Česko5401016:1013
3Slovensko5310118:1011
4Norsko5301117:1010
5Švédsko6300323:149
6Dánsko510049:203
7Slovinsko601148:243
8Itálie500052:200

    H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Norska

    Česká reprezentace se s Norskem potkává pravidelně během mistrovství světa, případně v přátelských zápasech. Z posledních deseti vzájemných střetnutí odešli Češi pokaždé jako vítězové. Jedinou historickou porážku s tímto soupeřem utrpěli na MS v roce 2010, ze kterého i přes toto zaváhání nakonec svěřenci Vladimíra Růžičky přivezli zlaté medaile. Naposledy se oba celky utkaly na loňském šampionátu, kde z toho byla těsná výhra Česka 2:1.

    DatumZápas a výsledek
    11. 05. 25Norsko – Česko 1:2
    11. 05. 24Norsko – Česko 3:6
    20. 05. 23Norsko – Česko 0:2
    21. 05. 22Norsko – Česko 1:4
    11. 05. 19Norsko – Česko 2:7
    11. 05. 17Česko – Norsko 1:0
    13. 04. 17Česko – Norsko 6:3
    12. 04. 17Česko – Norsko 4:0
    12. 05. 16Česko – Norsko 7:0
    04. 04. 15Norsko – Česko 0:1

