Česko – Norsko v TV: Kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?
Česká hokejová reprezentace si ve federálním derby proti Slovensku vybojovala jistotu čtvrtfinále na mistrovství světa. Nyní ji čeká Norsko, které se z outsidera turnaje vyprofilovalo v houževnatého soupeře bojujícího o postup do vyřazovací fáze. Zápas začíná v pondělí 25. května v 16:20. Kde sledovat Česko – Norsko živě? Program MS naleznete ZDE>>>
Česko vs. Norsko na MS v hokeji 2026
|Datum: pondělí 25. května (16:20)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Norsko v TV?
Českou reprezentaci čeká šestý zápas na mistrovství světa, ve kterém se utkají proti Norsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Norsko začíná v pondělí 25. května od 16:20.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko – Česko 1:4
- Slovinsko – Česko 3:2p
- Česko – Švédsko 4:3
- Česko – Itálie 3:1
- Slovensko – Česko 2:3
- Česko – Norsko, pondělí 25. května, 16:20
- Česko – Kanada, úterý 26. května, 20:20
TV program na MS v hokeji 2026 v sobotu 23. května 2026
|16:20
|USA – Maďarsko ONLINE
|ČT sport Plus
|16:20
|Česko – Norsko ONLINE
|ČT sport
|20:20
|Německo – Velká Británie ONLINE
|ČT sport Plus
|20:20
|Slovinsko – Itálie ONLINE
|ČT sport
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Norska
Česká reprezentace se s Norskem potkává pravidelně během mistrovství světa, případně v přátelských zápasech. Z posledních deseti vzájemných střetnutí odešli Češi pokaždé jako vítězové. Jedinou historickou porážku s tímto soupeřem utrpěli na MS v roce 2010, ze kterého i přes toto zaváhání nakonec svěřenci Vladimíra Růžičky přivezli zlaté medaile. Naposledy se oba celky utkaly na loňském šampionátu, kde z toho byla těsná výhra Česka 2:1.
|Datum
|Zápas a výsledek
|11. 05. 25
|Norsko – Česko 1:2
|11. 05. 24
|Norsko – Česko 3:6
|20. 05. 23
|Norsko – Česko 0:2
|21. 05. 22
|Norsko – Česko 1:4
|11. 05. 19
|Norsko – Česko 2:7
|11. 05. 17
|Česko – Norsko 1:0
|13. 04. 17
|Česko – Norsko 6:3
|12. 04. 17
|Česko – Norsko 4:0
|12. 05. 16
|Česko – Norsko 7:0
|04. 04. 15
|Norsko – Česko 0:1