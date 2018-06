Král: Rebel mnohdy dokáže víc než slušňák. Mě taky všichni nemilují

Hokejoví generálové chtěli na pozici trenéra národního týmu Martina Straku nebo Libora Zábranského. S oběma byla jednání hodně blízko podpisu smlouvy. Papír se jménem brněnského šéfa už se dokonce tiskl, nakonec z dohody sešlo. Výkonný výbor pak jednomyslně zvedl ruku pro Miloše Říhu, který dostal přednost před dalšími adepty, Filipem Pešánem a Václavem Varaďou. „V posledních letech se vždy končilo na tom rozhodujícím zápase. Nevím, třeba Milošova divoká povaha bude tím, co tým přes tuhle metu posune,“ věří svazový prezident Tomáš Král.

Jakou měla volba nového reprezentačního kouče koncepci? Při pohledu na okruh velmi různorodých kandidátů to totiž vypadá, že žádnou.

„Koncepce byla najít toho nejlepšího kandidáta. Měli jsme vytipovaná jména, po kterých jsme postupně šli. Oslovili jsme Martina Straku a Libora Zábranského. Narovinu říkám, že jsem si myslel, že jeden z nich to vezme. Nevyšlo to. Martin to odmítl, s Liborem jsme byli dohodnutí. Finišovali jsme v jednáních, chybělo už v podstatě jen podepsat smlouvu. Z rodinných důvodů to ale nakonec nevzal. Pro Miloše Říhu pak rozhodly zkušenost, jeho historie a to, že byl volný. Teď bude záležet na spolupracovnících, jaké si vybere.“

To zní, jako by na Říhu národní tým prostě zbyl.

„Neberu to takhle, vůbec ne. Z hlediska trenérského bych naopak řekl, že on je ze všech těch jmen nejkomplexnější adept. Kdyby se hodnotilo tohle, získal by nejvíc bodů.“

Na druhou stranu na prvním místě by asi byl i v hodnocení negativních vlastností, nemyslíte?

„Nevím přesně, na co narážíte. Miloš se v hokeji pohybuje dlouho, je prostě bouřlivák.“

Hráčům nepříšluší, aby si diktovali jméno trenéra

Hokejové prostředí rozdělil. Mnoho lidí mu nemůže přijít na jméno.

„To máte pravdu, ale tak to v životě bývá. Víte, jak to je, mě taky určitě všichni nemilují. Někdy i tihle rebelové mají svoje kouzlo a dokážou věci, jaké třeba ti slušňáci nedokážou.“